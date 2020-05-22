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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T01:16
https://ria.ru/20200522/1571811831.html
На Украине стартует второй этап смягчения карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571678812_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_366998babf553d92c4f481c982ee1790.jpg
РИА Новости

На Украине стартует второй этап смягчения карантина

01:16 22.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сжигание использованных масок в Киеве
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за коронавируса COVID-19, стартует на Украине в пятницу. В стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Кабинет министров Украины в среду принял решение продлить карантин еще на месяц - до 22 июня, заявив, что ограничения будут адаптивными. Это означает, что для смягчения карантина в областях страны будет учитываться ситуация с заражением коронавирусом отдельно в каждом регионе. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что временной промежуток между этапами выхода из карантина будет составлять десять дней.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице. Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Как сообщал минздрав Украины, в стране зафиксировано 19706 случаев заражения коронавирусом, 579 человек скончались, выздоровели 6227.

Общественный транспорт

Украинское правительство разрешило с пятницы возобновить работу наземному общественному транспорту в регионах, где число новых выявленных зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения составляет максимум 12 за неделю.
"Регионы, где за последние семь дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов составляет более 12, а загруженность коек в больницах, куда привозят пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта", - написал глава мининфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
По его словам, на маршруты смогут выйти городские, а также междугородние перевозчики. При этом кабмин по-прежнему оставил под запретом межобластное сообщение, аргументируя это тем, что в каждой из украинских областей эпидемиологическая ситуация разная.
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Министерство инфраструктуры совместно с минздравом разработало ряд рекомендаций, которые должны соблюдать и перевозчики, и пассажиры. В частности, в общественном транспорте может находиться лишь число пассажиров, отвечающее количеству сидячих мест. При этом все должны быть в средствах индивидуальной защиты, а водителям перед выходом на маршрут будут измерять температуру.
Криклий пообещал украинцам, что после возобновления работы общественного транспорта цена на проезд не вырастет. "Она (стоимость проезда – ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали делать, учитывая социальный аспект этого вопроса", - сказал он на брифинге.

Метрополитен

Кабмин также разрешил работу метрополитена на Украине, однако из-за длительной подготовки к запуску метро заработает с 25 мая. Ранее о таком ослаблении просил мэр Киева Виталий Кличко, после того как украинская столица "застыла" в пробках после первого этапа смягчений карантина.
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Как рассказала советник начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон интернет-изданию "Сегодня", столичное метро начало подготовку к запуску. На станциях подземки, на перронах и возле касс уже нанесена специальная разметка для того, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.
Кроме того, пассажиры метрополитена, как и наземного транспорта, будут обязаны носить маски и перчатки. Макогон отметила, что в киевском метро дважды в день проводится дезинфекция - как на станциях, так и в вагонах поездов.
В Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что пока еще идут дискуссии о необходимости ограничения числа людей, которые заходят в вагон метро.
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"На входах на станции будет проводиться выборочное измерение температуры пассажирам. Все они должны носить защитные маски и перчатки. Сейчас специалисты дискутируют о необходимости ограничения по количеству пассажиров в вагонах метро и салонах наземного городского транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах. Предлагается, что в вагонах метро и в наземном транспорте не должно быть стоящих пассажиров, только сидящие. Например, вагон метро рассчитан на 40-54 сидячих места. Сейчас специалисты дискутируют по этому вопросу, и будет ли введена такая норма для подземки – окончательно неизвестно", – рассказали интернет-изданию "Сегодня" в Госпродпотребслубе Киева.
Кроме того, Киевский метрополитен на своей странице в Facebook сообщил, что метро будет работать без жетонов, исключительно по электронному билету. Но в течение месяца с даты возобновления работы пассажиры все же смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Детсады, гостиницы и церкви

Помимо работы общественного транспорта, правительство разрешило с 22 мая возобновить работу гостиницам, хостелы же по-прежнему пока под запретом. В отелях нельзя будет работать ресторанам и бассейнам. Обслуживающий персонал должен носить средства индивидуальной защиты, им будут также измерять температуру.
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Власти разрешили проводить спортивные соревнования, в которых принимают участие до 50 человек. Как и раньше, они будут проводиться без зрителей. Еще одним ослаблением стало разрешение на проведение религиозных служб с участием прихожан. Разрешено участие в службе из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения.
Не менее ожидаемым ослаблением карантинных мер для украинцев стало и открытие детских садов. Они начнут работу с 25 мая. Минздрав разработал ряд критериев, по которым должны работать детсады в условиях карантина. В частности, родители должны будут передавать ребенка воспитателю на улице. Температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через четыре часа. Если утром она выше 37,2 градусов или у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, ему придется вернуться домой. Если температуру обнаружили в течение дня, ребенка изолируют и об этом сообщат медикам и родителям. Также на входе в садик организуют место для обработки рук антисептиком.
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В детсадах запрещено использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, пребывание в уличной обуви внутри помещений, проведение массовых мероприятий при участии детей из более чем одной группы и со зрителями. Воспитатели должны будут отдавать приоритет прогулкам с детьми на свежем воздухе, а в помещениях по возможности держать детей на максимальном расстоянии друг от друга. Рекомендовано ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества дополнительного инвентаря, сенсорные занятия и игры (например, лепка). Также будет предусмотрено "адаптивное питание", чтобы минимизировать число детей, которые едят одновременно или находятся за одним столом.
Детский сад должен будет обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах, дезинфекцию поверхностей и влажную уборку каждые два часа, регулярное проветривание помещений, централизованный сбор средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в разные контейнеры с крышками и одноразовыми пакетами.

Киев снимает ограничения позже

По словам Кличко, в Киеве ограничения будут ослаблены с субботы. "С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работу наземный общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус. Начнут работу магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал Кличко на брифинге.
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Он добавил, что с 25 мая начнут работу продовольственные и сельскохозяйственные ярмарки. А вот решение относительно открытия торговых центров столичные власти намерены принимать отдельно, после возобновления работы метро.
Власти Киева также не спешат открывать двери детских садов. Они заработают вместе со школами для выпускников 11-х классов, сдающих экзамены, ВУЗами для выпускников и абитуриентов только с 1 июня. Детские юношеские спортивные школы, спорткомплексы и спортзалы, фитнес-центры в Киеве также возобновят работу с 1 июня, но бассейны, по словам мэра, останутся закрытыми. Киевлянам также разрешат с 1 июня посещать зоны отдыха возле воды и пляжи.
"Хочу подчеркнуть, что все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", - отметил Кличко.

Ближайшее будущее

Уже известны некоторые дальнейшие ослабления ограничений на Украине. В частности, кабмин разрешил с 1 июня железнодорожные пассажирские перевозки. Это будет касаться как городских и междугородних маршрутов, так и межобластного сообщения. Кроме того, с 1 июня возобновятся и межобластные пассажирские перевозки автотранспортом. Также запланировано с 15 июня возобновление принятия и отправки воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.
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При этом межобластной общественный транспорт будет работать с дополнительным ограничением, если речь будет идти о поездках в регион, где ослабления не были введены. "Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабления карантина, наполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади", - отметил Криклий.
Общие требования к работе транспорта остаются прежними: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Владислав КриклийКиевский метрополитенВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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