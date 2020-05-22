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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T03:11
https://ria.ru/20200522/1571811795.html
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_3611d51b53cb98cd876ebfc8aecd27db.jpg
РИА Новости

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

01:09 22.05.2020 (обновлено: 03:11 22.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 1867, следует из сообщения столичного оперативного штаба.
У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на инфекцию COVID-19.
Днем ранее сообщалось, что умерли 68 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся на тот момент составляло 1794.
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1867.
По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти пять миллионов человек, свыше 320 тысяч умерли.
В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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