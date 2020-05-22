В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 1867, следует из сообщения столичного оперативного штаба.
У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на инфекцию COVID-19.
Днем ранее сообщалось, что умерли 68 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся на тот момент составляло 1794.
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1867.
По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти пять миллионов человек, свыше 320 тысяч умерли.
В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.