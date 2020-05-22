Экс-дворецкий Белого дома, служивший при 11 президентах, умер от COVID-19

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах, скончался на 92-м году жизни от коронавируса, сообщает телеканал NBC со ссылкой на семью.
Джерман был одним из старейших сотрудников Белого дома. Он приступил к работе в Белом доме в 1957 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре в качестве уборщика.
В годы правления президента Джона Кеннеди (1961-63) расторопного сотрудника повысили до дворецкого. По словам внучки Джермана, повышению дедушки поспособствовала первая леди США Жаклин Кеннеди, с которой Джерман поддерживал хорошие отношения.
Джерман проработал дворецким в Белом доме до 2012 года и вышел на пенсию во время президентства Барака Обамы.
По информации университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 1 551 853 человека, 93 439 человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 294 тысячи.
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