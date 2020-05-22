Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T01:06
https://ria.ru/20200522/1571811720.html
Экс-дворецкий Белого дома, служивший при 11 президентах, умер от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_66b9f292bf0d163c42b1632c680b20ae.jpg
РИА Новости

Экс-дворецкий Белого дома, служивший при 11 президентах, умер от COVID-19

00:57 22.05.2020 (обновлено: 01:06 22.05.2020)
760
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах, скончался на 92-м году жизни от коронавируса, сообщает телеканал NBC со ссылкой на семью.
Джерман был одним из старейших сотрудников Белого дома. Он приступил к работе в Белом доме в 1957 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре в качестве уборщика.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)
7 мая, 14:40Распространение нового коронавируса
Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали COVID-19
В годы правления президента Джона Кеннеди (1961-63) расторопного сотрудника повысили до дворецкого. По словам внучки Джермана, повышению дедушки поспособствовала первая леди США Жаклин Кеннеди, с которой Джерман поддерживал хорошие отношения.
Джерман проработал дворецким в Белом доме до 2012 года и вышел на пенсию во время президентства Барака Обамы.
По информации университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 1 551 853 человека, 93 439 человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 294 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Совета регионального отделения партии Справедливая Россия в Удмуртии Виктор Шудегов
16 мая, 23:56Распространение нового коронавируса
Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса
13513110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаклин КеннедиДжон Кеннеди (политик)Барак ОбамаСШАВ мире
Рекомендуем
Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо
В итальянской области Венето впервые не выявили новых заражений COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым
Бывший муж Лолиты ответил на сообщения о госпитализации с травмами
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Американский военнослужащий
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
В Пекине открывается ежегодная сессия заксобрания Китая
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский предложил продать "мумию" Ленина
Сжигание использованных масок в Киеве
На Украине стартует второй этап смягчения карантина
Регистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в 2020 году
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип "Uno" группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
Лента новостейМолния