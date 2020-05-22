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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:09
https://ria.ru/20200522/1571811664.html
В итальянской области Венето впервые не выявили новых заражений COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569674112_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_3b07baa77d8c0b620b18c2eb3aa93d6e.jpg
РИА Новости

В итальянской области Венето впервые не выявили новых заражений COVID-19

00:49 22.05.2020 (обновлено: 12:09 22.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо
Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо
РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская область Венето, которая находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом COVID-19 в стране, впервые зафиксировала отсутствие новых случаев, заявил профессор университета Падуи вирусолог Андреа Крисанти.
Венето, как считается, ведет одну из наиболее эффективных кампаний по борьбе с распространением эпидемии. Так, по числу человек, которым был сделан тест на вирус, регион на 50 тысяч отстает от соседней Ломбардии, население которой вдвое больше, а число зараженных превышает показатели Венето более чем в четыре раза.

"Ноль заражений — это ценность, которую нужно сохранить при помощи благоразумного поведения", — заявил Крисанти, который стал советником руководства области в вопросах сдерживания эпидемии.

В частности, он предложил ввести полное тестирование всех жителей городка Во, который в конце февраля был закрыт на карантин после вспышки. Всего было проведено около трех тысяч тестов, после чего спустя две недели режим "красной зоны" был снят.
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По словам Крисанти, которого цитирует служба больничных учреждений Падуи, к успеху привел интуитивный поиск зараженных без симптомов.
Согласно последней сводке службы гражданской обороны, в Венето зарегистрированы 19 тысяч заражений. Документ за четверг говорит о восьми случаях заражения за сутки, однако учитывает в том числе и заражения за среду.
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По состоянию на четверг, общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 228 тысяч, свыше 134 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 32 486 человек. Общее число случаев выросло на 642, что стало рекордно низким приростом с начала эпидемии. Более 86 тысяч случаев (37%) произошли в Ломбардии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛомбардияВенетоПадуяИталияВ мире
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