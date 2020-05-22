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2020-05-22T00:43
https://ria.ru/20200522/1571811542.html
Экс-дипломат объяснил выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Экс-дипломат объяснил выход США из Договора по открытому небу

00:43 22.05.2020
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CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
Самолет "Boeing OC-135B". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) отчетливо сигнализирует, что американский президент Дональд Трамп не намерен продлевать с Россией договор о стратегических вооружениях СНВ-3, заявил РИА Новости бывший сотрудник госдепартамента Джим Джатрас.
США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны.
"Это очень широкий сигнал, что договор СНВ-3 не будет продлен… и еще один шаг на пути методичного уничтожения глобальной системы контроля над вооружениями, в особенности между США и Россией", - сказал экс-дипломат.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
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