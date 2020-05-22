Экс-дипломат объяснил выход США из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) отчетливо сигнализирует, что американский президент Дональд Трамп не намерен продлевать с Россией договор о стратегических вооружениях СНВ-3, заявил РИА Новости бывший сотрудник госдепартамента Джим Джатрас.
США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны.
"Это очень широкий сигнал, что договор СНВ-3 не будет продлен… и еще один шаг на пути методичного уничтожения глобальной системы контроля над вооружениями, в особенности между США и Россией", - сказал экс-дипломат.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.