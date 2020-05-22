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2020-05-22T00:36
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Два ракетных полка под Барнаулом оснастят комплексами "Ярс" до конца года
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РИА Новости

Два ракетных полка под Барнаулом оснастят комплексами "Ярс" до конца года

00:36 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два полка Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца года перевооружат на мобильный комплекс "Ярс", сообщил начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк.
"В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс "Ярс" еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения", - сказал Фотюк в интервью газете ВС РФ "Красная звезда".
Он напомнил, что в декабре 2019 года состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного полка в Иркутском ракетном соединении, а также первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, оснащенных ПГРК "Ярс".
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Вооруженные силы РФКрасная звездаРакетные войска стратегического назначенияАлтайский крайБезопасность
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