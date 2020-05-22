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2020-05-22T00:33
https://ria.ru/20200522/1571811400.html
В Пекине открывается ежегодная сессия заксобрания Китая
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РИА Новости

В Пекине открывается ежегодная сессия заксобрания Китая

00:33 22.05.2020
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкСессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны, перенесенная на 2,5 месяца из-за эпидемии коронавируса, открывается в пятницу в Пекине.
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая. Эпидемия внесла свои коррективы и в сам формат проведения. В этом году она продлится лишь семь дней вместо привычных 10 и завершится 28 мая. Кроме того, в рамках мер профилактики эпидемии резко ограничен доступ журналистов в Дом народных представителей, где проходит сессия, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.

Повестка дня

Озвученная повестка дня, несмотря на урезанный формат и специфику сессии, в целом не значительно отличается от привычной. Депутатам предстоит заслушать доклад о работе правительства, который зачитает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, доклад о выполнении плана социально-экономического развития страны за 2019 год и принять аналогичный план на текущий год, заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП.
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Депутатам предстоит обсудить вопросы борьбы с эпидемией и восстановления экономики, реализацию долгосрочного плана по ликвидации бедности, а также рассмотреть проект Гражданского кодекса.
Кроме того, накануне официальный представитель ВСНП Чжан Есуй подтвердил на пресс-конференции, что законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня предстоящей сессии. Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что на рассмотрение сессии будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
Экономические проблемы, несомненно, будут в центре внимания, как и каждый год, однако в этом году особый интерес представляет влияние эпидемии коронавируса на долгосрочные экономические планы и цели социального развития.
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Сигнал миру

Посол России в Китае Андрей Денисов в беседе с журналистами в преддверии открытия сессии заявил, что созыв ежегодной сессии заксобрания Китая является хорошим сигналом миру о том, что ситуация в стране стабилизуется после эпидемии коронавирусной инфекции.
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Такое же мнение высказал в беседе с РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань.
"В этом году из-за эпидемии коронавируса сессии ВСНП и ВК НПКСК перенесены на более чем два месяца, и решение об их проведении говорит, что Китай в основном взял эпидемию под контроль, и именно это позволило созвать парламент, не беспокоясь о распространении заболевания", - заявил Дин Ифань.
По его мнению, в этом году "Две сессии" будут иметь особое значение не только потому, что Китаю необходимо обобщить свой опыт в борьбе с пандемией и подготовиться к дальнейшему развитию страны, но и потому, что 2020 год – последний год, когда Китай должен избавиться от нищеты и построить общество средней зажиточности.
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Эксперт также отметил, что в свете нынешней пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 одним из важнейших вопросов в повестке депутатов станет именно система здравоохранения.

Под тенью вируса

Сессии высшего законодательного и совещательного органов Китая, в которых принимают участие около 5 тысяч делегатов, каждый год освещают тысячи журналистов со всего мира. Однако с учетом эпидемиологической обстановки власти Китая принимают экстраординарные меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения инфекции среди участников.
МИД Китая выделил очень ограниченное количество квот журналистам, которые могут попасть непосредственно в Дом народных собраний, где проходят сессии. Кроме того, все журналисты в обязательно порядке централизованно прошли тест на наличие коронавирусной инфекции, после чего их заселили в гостиницу при госрезиденции Дяоюйтай, перемещение по гостинице запрещено, представителей прессы централизованно на автобусах вывезут утром на церемонию открытия.
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Накануне аналогичная процедура была и для журналистов, которые присутствовали на открытии сессии Всекитайского Народного политического консультативного совета – совещательного органа страны.
Все представители прессы и делегаты были в защитных масках, за исключением высшего руководства страны.
Все многочисленные пресс-конференции и мероприятия для СМИ в этом году значительно сокращены, проходят в режиме онлайн или видеоконференции.
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Ли КэцянАндрей ДенисовМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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