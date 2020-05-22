В Пекине открывается ежегодная сессия заксобрания Китая

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Главное внутриполитическое событие года Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны, перенесенная на 2,5 месяца из-за эпидемии коронавируса, открывается в пятницу в Пекине

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая. Эпидемия внесла свои коррективы и в сам формат проведения. В этом году она продлится лишь семь дней вместо привычных 10 и завершится 28 мая. Кроме того, в рамках мер профилактики эпидемии резко ограничен доступ журналистов в Дом народных представителей, где проходит сессия, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.

Повестка дня

Озвученная повестка дня, несмотря на урезанный формат и специфику сессии, в целом не значительно отличается от привычной. Депутатам предстоит заслушать доклад о работе правительства, который зачитает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян , доклад о выполнении плана социально-экономического развития страны за 2019 год и принять аналогичный план на текущий год, заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП.

Депутатам предстоит обсудить вопросы борьбы с эпидемией и восстановления экономики, реализацию долгосрочного плана по ликвидации бедности, а также рассмотреть проект Гражданского кодекса.

Кроме того, накануне официальный представитель ВСНП Чжан Есуй подтвердил на пресс-конференции, что законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня предстоящей сессии. Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что на рассмотрение сессии будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

Экономические проблемы, несомненно, будут в центре внимания, как и каждый год, однако в этом году особый интерес представляет влияние эпидемии коронавируса на долгосрочные экономические планы и цели социального развития.

Китайская экономика, которая в 2019 году планомерно замедлялась, из-за пандемии COVID-19 в первом квартале 2020 года и вовсе показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года. Все это явно осложняет реализацию амбициозных экономических целей руководства страны и роста ВВП на 6%, который эксперты прогнозировали по итогам 2020 года еще до того, как разразилась эпидемия.

Сигнал миру

Посол России в Китае Андрей Денисов в беседе с журналистами в преддверии открытия сессии заявил, что созыв ежегодной сессии заксобрания Китая является хорошим сигналом миру о том, что ситуация в стране стабилизуется после эпидемии коронавирусной инфекции.

Такое же мнение высказал в беседе с РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань.

"В этом году из-за эпидемии коронавируса сессии ВСНП и ВК НПКСК перенесены на более чем два месяца, и решение об их проведении говорит, что Китай в основном взял эпидемию под контроль, и именно это позволило созвать парламент, не беспокоясь о распространении заболевания", - заявил Дин Ифань.

По его мнению, в этом году "Две сессии" будут иметь особое значение не только потому, что Китаю необходимо обобщить свой опыт в борьбе с пандемией и подготовиться к дальнейшему развитию страны, но и потому, что 2020 год – последний год, когда Китай должен избавиться от нищеты и построить общество средней зажиточности.

Эксперт также отметил, что в свете нынешней пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 одним из важнейших вопросов в повестке депутатов станет именно система здравоохранения.

Под тенью вируса

Сессии высшего законодательного и совещательного органов Китая, в которых принимают участие около 5 тысяч делегатов, каждый год освещают тысячи журналистов со всего мира. Однако с учетом эпидемиологической обстановки власти Китая принимают экстраординарные меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения инфекции среди участников.

МИД Китая выделил очень ограниченное количество квот журналистам, которые могут попасть непосредственно в Дом народных собраний, где проходят сессии. Кроме того, все журналисты в обязательно порядке централизованно прошли тест на наличие коронавирусной инфекции, после чего их заселили в гостиницу при госрезиденции Дяоюйтай, перемещение по гостинице запрещено, представителей прессы централизованно на автобусах вывезут утром на церемонию открытия.

Накануне аналогичная процедура была и для журналистов, которые присутствовали на открытии сессии Всекитайского Народного политического консультативного совета – совещательного органа страны.

Все представители прессы и делегаты были в защитных масках, за исключением высшего руководства страны.