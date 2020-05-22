СМИ: сенатор Клобушар проходит проверку для выдвижения в вице-президенты

По данным телеканала, который ссылается на свои источники, с соответствующей просьбой к Клобушар обратился Байден.

Традиционно проверка касается как юридических, финансовых, так и иных аспектов, которые могут повлиять на участие в выборах. В частности, проверяется наличие каких-либо компрометирующих сведений. Проверку в течение нескольких недель будет проводить специально отобранная группа доверенных лиц Байдена, которые изучат, в том числе налоговые декларации, то, как голосовала сенатор, ее личную жизнь, уточняет CBS.