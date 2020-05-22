СМИ: сенатор Клобушар проходит проверку для выдвижения в вице-президенты

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Миннесота 59-летняя Эми Клобушар проходит проверку для выдвижения кандидатом в вице-президенты США в паре с Джо Байденом, который будет выдвинут кандидатом в президенты, сообщает телеканал CBS.
По данным телеканала, который ссылается на свои источники, с соответствующей просьбой к Клобушар обратился Байден.
Традиционно проверка касается как юридических, финансовых, так и иных аспектов, которые могут повлиять на участие в выборах. В частности, проверяется наличие каких-либо компрометирующих сведений. Проверку в течение нескольких недель будет проводить специально отобранная группа доверенных лиц Байдена, которые изучат, в том числе налоговые декларации, то, как голосовала сенатор, ее личную жизнь, уточняет CBS.
Сам Байден проходил похожую проверку в 2008 году, перед тем как стал баллотироваться на пост вице-президента в паре с Бараком Обамой. Позднее именно результаты этой проверки позволили окружению политика уверенно заявить о том, что обвинения в домогательствах к бывшей сотруднице, якобы имевшие место в начале 1990-х годов, необоснованны.
Байден еще в марте пообещал, что его напарником на выборах будет женщина. Для отбора кандидата был создан специальный комитет. Среди других претендентов называли сенаторов Элизабет Уоррен и Камалу Харрис, бывшую претендента на пост губернатора штата Джорджия Стейси Абрамс и других политиков-женщин.