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Религия и мировоззрение
2020-05-22T00:08
https://ria.ru/20200522/1571811225.html
Иеромонах РПЦ прокомментировал новое издание Библии в Дании
https://cdn25.img.ria.ru/images/130520/84/1305208409_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_21cb677816f1f4b738bc353c94e88cf5.jpg
РИА Новости

Иеромонах РПЦ прокомментировал новое издание Библии в Дании

00:07 22.05.2020 (обновлено: 00:08 22.05.2020)
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© Fotolia / Magdalena KucovaБиблия
Библия
© Fotolia / Magdalena Kucova
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новые переводы Библии должны идти в русле христианской традиции и согласовываться с Церковью, заявил РИА Новости известный православный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя новое издание Библии в Дании.
Ранее польское католическое издание wiara.pl сообщило о том, что датское Библейское общество выпустило подкорректированный вариант Библии, из которого исчезли такие выражения, как "грех", "благодать", "союз", "милость", а также во многих местах слово "Израиль", замененное на местоимение "мы". Авторы нового перевода пояснили, что сделали его с целью "приблизить" Новый и Ветхий заветы к пониманию современных датчан, в частности, чтобы они не путали библейский народ Израиля с современным одноименным государством. По информации СМИ, против издания датской Библии уже выступили многие христиане и иудеи из разных стран, а также различные Библейские общества.
"Церковь была создана Христом задолго до написания новозаветных текстов, и именно Церковь признается их коллективным автором, а следовательно, и интерпретатором, толкователем, владельцем "авторского права", как о том писал еще Тертуллиан. Этот принцип с непреложностью реализован как в православии, так и в римо-католицизме; в какой-то мере следуют ему и традиционные протестантские конфессии", - сказал иеромонах Макарий.
По его словам, те, кто "расцерковился" и "расстался с Церковью и с её главой, Христом, тот вытворяет со Священным Писанием, как и с другими основами христианской религии, всё, что угодно". "Этому мы видим печальные свидетельства в сегодняшней нравственной и социальной картине бывших христианских народов Запада", - добавил священнослужитель.
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8 мая, 18:04Религия и мировоззрение
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Он также обратил внимание на то, что в Священном Писании (Новом завете) нет подлинной речи Иисуса Христа, за редкими исключениями отдельных слов, поскольку Христос говорил с людьми по-арамейски и по-еврейски, а священные тексты написаны были уже по-гречески.
"Таким образом, принцип и практика перевода входит в самые основы христианской веры, а любой перевод, кроме механического, - всегда интерпретация", - признал собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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