Иеромонах РПЦ прокомментировал новое издание Библии в Дании

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новые переводы Библии должны идти в русле христианской традиции и согласовываться с Церковью, заявил РИА Новости известный православный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя новое издание Библии в Дании.

Ранее польское католическое издание wiara.pl сообщило о том, что датское Библейское общество выпустило подкорректированный вариант Библии, из которого исчезли такие выражения, как "грех", "благодать", "союз", "милость", а также во многих местах слово "Израиль", замененное на местоимение "мы". Авторы нового перевода пояснили, что сделали его с целью "приблизить" Новый и Ветхий заветы к пониманию современных датчан, в частности, чтобы они не путали библейский народ Израиля с современным одноименным государством. По информации СМИ, против издания датской Библии уже выступили многие христиане и иудеи из разных стран, а также различные Библейские общества.

"Церковь была создана Христом задолго до написания новозаветных текстов, и именно Церковь признается их коллективным автором, а следовательно, и интерпретатором, толкователем, владельцем "авторского права", как о том писал еще Тертуллиан. Этот принцип с непреложностью реализован как в православии, так и в римо-католицизме; в какой-то мере следуют ему и традиционные протестантские конфессии", - сказал иеромонах Макарий.

По его словам, те, кто "расцерковился" и "расстался с Церковью и с её главой, Христом, тот вытворяет со Священным Писанием, как и с другими основами христианской религии, всё, что угодно". "Этому мы видим печальные свидетельства в сегодняшней нравственной и социальной картине бывших христианских народов Запада", - добавил священнослужитель.

Он также обратил внимание на то, что в Священном Писании (Новом завете) нет подлинной речи Иисуса Христа, за редкими исключениями отдельных слов, поскольку Христос говорил с людьми по-арамейски и по-еврейски, а священные тексты написаны были уже по-гречески.