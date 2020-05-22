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Культура
2020-05-22T13:27
https://ria.ru/20200522/1571804560.html
Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"
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РИА Новости

Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"

04:08 22.05.2020 (обновлено: 13:27 22.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AFP/Getty Images/Frazer HarrisonНиколас Холт и Эсай Моралес
Николас Холт и Эсай Моралес
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AFP/Getty Images/Frazer Harrison
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. СМИ узнали об изменениях в актерском составе, которые произойдут в седьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли, сообщает THR.
По информации издания, создатели картины передали роль злодея, на которую первоначально был утвержден Николас Холт ("Тепло наших тел", сериал "Великая"), Эсае Моралесу ("Полиция Нью-Йорка"). Причиной такого решения стал конфликт, связанный со съемочным графиком актера.
В THR уточняют, что производство проекта по-прежнему приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Задержка и привела к тому, что Холту в итоге пришлось покинуть группу.
Режиссер картины Кристофер Маккуорри проводит встречи с командой с помощью видеоконференций. Он работает сразу над двумя частями франшизы.
Известно, что в фильме примут участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.
Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.
Кадр из фильма Довод
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