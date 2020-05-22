Лучшие фото недели: танцы против стресса, снегопад и счастье под водой

Девушки на пляже в Тайнмуте, Англия.
Девушки на пляже в Тайнмуте, Англия.
Для медсестер госпиталя в Найроби организовали уроки зумбы. Танцы помогают медикам снять стресс, накопившийся во время работы в период пандемии коронавируса.
Для медсестер госпиталя в Найроби организовали уроки зумбы. Танцы помогают медикам снять стресс, накопившийся во время работы в период пандемии коронавируса.
Девушки фотографируются под цветущей сиренью в Ботаническом саду в Киеве.
Девушки фотографируются под цветущей сиренью в Ботаническом саду в Киеве.
Козы англо-нубийской породы в подсобном хозяйстве в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Козы англо-нубийской породы в подсобном хозяйстве в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Дети стоят в очереди за продуктами, раздаваемыми благотворительной организацией в Йоханнесбурге.
Дети стоят в очереди за продуктами, раздаваемыми благотворительной организацией в Йоханнесбурге.
Радуга над жилыми домами в московском районе Митино.
Радуга над жилыми домами в московском районе Митино.
Столкновения участников акции протеста против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, с полицией в Варшаве.
Столкновения участников акции протеста против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, с полицией в Варшаве.
Палестинские дети играют с водой в жаркий день в лагере беженцев Эль-Бурейдж в секторе Газа.
Палестинские дети играют с водой в жаркий день в лагере беженцев Эль-Бурейдж в секторе Газа.
Встреча на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области 13-го самолета военно-транспортной авиации ВКС с группой российских военнослужащих, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией в провинциях Ломбардия и Брешиа.
Встреча на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области 13-го самолета военно-транспортной авиации ВКС с группой российских военнослужащих, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией в провинциях Ломбардия и Брешиа.
Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана.
Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана.
Возобновление работы горнолыжного курорта в горах Монблан во Франции.
Девушки загорают в городе Хадера в центре Израиля.
Девушки загорают в городе Хадера в центре Израиля.
Индейцы уитото в медицинских масках в Летисии на юге Колумбии.
Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного из-за подъема уровня воды в Каме.
Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного из-за подъема уровня воды в Каме.
Дети играют на железнодорожных путях в Мумбаи.
Отдыхающие в парке Домино в Бруклине.
Могилы умерших от коронавируса на кладбище в бразильском Манаусе.
Могилы умерших от коронавируса на кладбище в бразильском Манаусе.
Очередь за информацией по выплатам пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса в городе Пуно на юго-востоке Перу.
Очередь за информацией по выплатам пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса в городе Пуно на юго-востоке Перу.
Муниципальный служащий передвигается по городу Ченнаи в Индии на авторикше, стилизованном под коронавирус.
Муниципальный служащий передвигается по городу Ченнаи в Индии на авторикше, стилизованном под коронавирус.
Жители индийского Сринагара выглядывают из окна дома.
Задержание угандийской активистки Стеллы Ньянзи в Кампале.
Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.
Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в районе, где живут мигранты, во время введения карантина в Сантьяго.
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в районе, где живут мигранты, во время введения карантина в Сантьяго.
Мусульмане молятся в Ночь предопределения в главной мечети Мекки "Месджед аль-Харам".
Мусульмане молятся в Ночь предопределения в главной мечети Мекки "Месджед аль-Харам".
Участники антиправительственной акции протеста в Сантьяго.
Прохожие в Кейптауне в период карантина.
Девушки в масках и традиционных костюмах династий Сун и Тан в парке в Ухане.
Девушки в масках и традиционных костюмах династий Сун и Тан в парке в Ухане.
Старинный дом во время снегопада в деревне Педасельга в Прионежском районе Карелии.
Старинный дом во время снегопада в деревне Педасельга в Прионежском районе Карелии.
Жительница бразильского муниципалитета Параизополис во время акции протеста в Сан-Паулу.
Жительница бразильского муниципалитета Параизополис во время акции протеста в Сан-Паулу.
Грозовые облака перед штормом в Маниле.