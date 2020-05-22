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2020-05-22T11:22
https://ria.ru/20200522/1571801631.html
Лучшие фото недели: танцы против стресса, снегопад и счастье под водой
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РИА Новости

Лучшие фото недели: танцы против стресса, снегопад и счастье под водой

11:14 22.05.2020 (обновлено: 11:22 22.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / PA/Owen Humphreys

Девушки на пляже в Тайнмуте, Англия.

Девушки на пляже Каллеркоутс в Тайнмуте, Англия
1 из 30

Девушки на пляже в Тайнмуте, Англия.

© AP Photo / PA/Owen Humphreys
© AFP 2020 / Tony Кarumba

Для медсестер госпиталя в Найроби организовали уроки зумбы. Танцы помогают медикам снять стресс, накопившийся во время работы в период пандемии коронавируса.

Медсестры танцуют во время урока зумбы в больничном комплексе Найроби
2 из 30

Для медсестер госпиталя в Найроби организовали уроки зумбы. Танцы помогают медикам снять стресс, накопившийся во время работы в период пандемии коронавируса.

© AFP 2020 / Tony Кarumba
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Девушки фотографируются под цветущей сиренью в Ботаническом саду в Киеве.

Девушки фотографируются с цветущей сиренью в Ботанический саду в Киеве, Украина
3 из 30

Девушки фотографируются под цветущей сиренью в Ботаническом саду в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

Козы англо-нубийской породы в подсобном хозяйстве в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Козы англо-нубийской породы в личном подсобном хозяйстве Усть-Лабинского района Краснодарского края
4 из 30

Козы англо-нубийской породы в подсобном хозяйстве в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

© РИА Новости / Николай Хижняк
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© AFP 2020 / Marco Longari

Дети стоят в очереди за продуктами, раздаваемыми благотворительной организацией в Йоханнесбурге.

Дети стоя в очереди на раздачу продуктов питания благотворительной организацией в Уэстбери, Йоханнесбург
5 из 30

Дети стоят в очереди за продуктами, раздаваемыми благотворительной организацией в Йоханнесбурге.

© AFP 2020 / Marco Longari
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Радуга над жилыми домами в московском районе Митино.

Радуга над жилыми домами в Митино в Москве
6 из 30

Радуга над жилыми домами в московском районе Митино.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Столкновения участников акции протеста против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, с полицией в Варшаве.

Столкновения участников акции протеста против карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, с сотрудниками полиции в Варшаве
7 из 30

Столкновения участников акции протеста против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, с полицией в Варшаве.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AFP 2020 / Mohammed Abed

Палестинские дети играют с водой в жаркий день в лагере беженцев Эль-Бурейдж в секторе Газа.

Палестинские дети играют с водой во время жары в лагере беженцев Бурейдж в Секторе Газа
8 из 30

Палестинские дети играют с водой в жаркий день в лагере беженцев Эль-Бурейдж в секторе Газа.

© AFP 2020 / Mohammed Abed
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Встреча на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области 13-го самолета военно-транспортной авиации ВКС с группой российских военнослужащих, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией в провинциях Ломбардия и Брешиа.

Возвращение российских военных специалистов из Италии
9 из 30

Встреча на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области 13-го самолета военно-транспортной авиации ВКС с группой российских военнослужащих, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией в провинциях Ломбардия и Брешиа.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
10 из 30

Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© AFP 2020 / Philippe Desmazes

Возобновление работы горнолыжного курорта в горах Монблан во Франции.

Возобновление работы горнолыжного курорта в горах Монблан во Франции
11 из 30

Возобновление работы горнолыжного курорта в горах Монблан во Франции.

© AFP 2020 / Philippe Desmazes
© AP Photo / Ariel Schalit

Девушки загорают в городе Хадера в центре Израиля.

Девушки загорают в Хадере, Израиль
12 из 30

Девушки загорают в городе Хадера в центре Израиля.

© AP Photo / Ariel Schalit
© AFP 2020 / Tatiana de Nevу

Индейцы уитото в медицинских масках в Летисии на юге Колумбии.

Представители индейского народа группы уитото в медицинских масках в Летисии, Колумбия
13 из 30

Индейцы уитото в медицинских масках в Летисии на юге Колумбии.

© AFP 2020 / Tatiana de Nevу
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанк

Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного из-за подъема уровня воды в Каме.

Жители Перми у арт-объекта Счастье не за горами, затопленного в результате подъема уровня воды на реке Кама
14 из 30

Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного из-за подъема уровня воды в Каме.

© РИА Новости / Игорь Катаев
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© REUTERS / Francis Mascarenhas

Дети играют на железнодорожных путях в Мумбаи.

Дети играют на железнодорожных путях в Мумбаи, Индия
15 из 30

Дети играют на железнодорожных путях в Мумбаи.

© REUTERS / Francis Mascarenhas
© AFP 2020 / Johannes Eisele

Отдыхающие в парке Домино в Бруклине.

Отдыхающие в парке Домино в Бруклине, США
16 из 30

Отдыхающие в парке Домино в Бруклине.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© AP Photo / Felipe Dana

Могилы умерших от коронавируса на кладбище в бразильском Манаусе.

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
17 из 30

Могилы умерших от коронавируса на кладбище в бразильском Манаусе.

© AP Photo / Felipe Dana
© AFP 2020 / Carlos Mamani

Очередь за информацией по выплатам пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса в городе Пуно на юго-востоке Перу.

Очередь за информацией по выплатам пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса в Пуно, Перу
18 из 30

Очередь за информацией по выплатам пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса в городе Пуно на юго-востоке Перу.

© AFP 2020 / Carlos Mamani
© AFP 2020 / Arun Sankar

Муниципальный служащий передвигается по городу Ченнаи в Индии на авторикше, стилизованном под коронавирус.

Муниципальный работник передвигается на авторикше, стилизованном под изображение коронавируса в Ченнаи, Индия
19 из 30

Муниципальный служащий передвигается по городу Ченнаи в Индии на авторикше, стилизованном под коронавирус.

© AFP 2020 / Arun Sankar
© AFP 2020 / Tauseef Mustafa

Жители индийского Сринагара выглядывают из окна дома.

Местные жители выглядывают из окна своего дома в Шринагаре, Кашмир
20 из 30

Жители индийского Сринагара выглядывают из окна дома.

© AFP 2020 / Tauseef Mustafa
© AFP 2020 / Sumy Sadurni

Задержание угандийской активистки Стеллы Ньянзи в Кампале.

Угандийская активистка Стелла Ньянзи во время задержания в Кампале
21 из 30

Задержание угандийской активистки Стеллы Ньянзи в Кампале.

© AFP 2020 / Sumy Sadurni
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.

Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
22 из 30

Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© REUTERS / Ivan Alvarado

Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в районе, где живут мигранты, во время введения карантина в Сантьяго.

Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
23 из 30

Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в районе, где живут мигранты, во время введения карантина в Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© REUTERS / Saudi Press Agency

Мусульмане молятся в Ночь предопределения в главной мечети Мекки "Месджед аль-Харам".

Мусульмане молятся во время Ночи предопределения в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
24 из 30

Мусульмане молятся в Ночь предопределения в главной мечети Мекки "Месджед аль-Харам".

© REUTERS / Saudi Press Agency
© AFP 2020 / Pablo Rojas

Участники антиправительственной акции протеста в Сантьяго.

Участники акции протеста против правительства в Сантьяго
25 из 30

Участники антиправительственной акции протеста в Сантьяго.

© AFP 2020 / Pablo Rojas
© REUTERS / Mike Hutchings

Прохожие в Кейптауне в период карантина.

Прохожие во время режима общенационального карантина в Кейптауне
26 из 30

Прохожие в Кейптауне в период карантина.

© REUTERS / Mike Hutchings
© AFP 2020 / Hector Retamal

Девушки в масках и традиционных костюмах династий Сун и Тан в парке в Ухане.

Девушки в масках и традиционных костюмах династий Сун и Тан в парке в Ухане, Хубэй
27 из 30

Девушки в масках и традиционных костюмах династий Сун и Тан в парке в Ухане.

© AFP 2020 / Hector Retamal
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Старинный дом во время снегопада в деревне Педасельга в Прионежском районе Карелии.

Старинный дом во время снегопада в деревне Педасельга в Прионежском районе Карелии
28 из 30

Старинный дом во время снегопада в деревне Педасельга в Прионежском районе Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© AFP 2020 / Miguel Schincariol

Жительница бразильского муниципалитета Параизополис во время акции протеста в Сан-Паулу.

Жительница муниципалитета Параизополис во время акции протеста в Сан -Паулу, Бразилия
29 из 30

Жительница бразильского муниципалитета Параизополис во время акции протеста в Сан-Паулу.

© AFP 2020 / Miguel Schincariol
© AFP 2020 / Ted Aljibe

Грозовые облака перед штормом в Маниле.

Грозовые облака перед штормом в Маниле
30 из 30

Грозовые облака перед штормом в Маниле.

© AFP 2020 / Ted Aljibe
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