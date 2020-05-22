Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие вынуждены работать и учиться удаленно. Раньше для дистанционного общения в основном использовали Skype, сейчас все чаще устанавливают Zoom — ежедневно им пользуются более 300 миллионов человек, против 40 миллионов у Skype. Мы сравнили возможности бесплатных видеоконференций этих онлайн-платформ. На что они способны — в инфографике Ria.ru.
Skype vs Zoom: сравниваем возможности бесплатных видеоконференций
11:44 22.05.2020 (обновлено: 11:48 22.05.2020)
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