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2020-05-22T08:05
https://ria.ru/20200522/1571797192.html
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
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РИА Новости

"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе

08:00 22.05.2020 (обновлено: 08:05 22.05.2020)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Обстрелы, разрушенные дома, погибшие и раненые — в Донбассе очередное обострение. На этой неделе лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приказали привести войска в полную боеготовность. А Киев договорился с Вашингтоном о поставке трех крупных партий вооружений. Эксперты уверены: ВСУ готовят крупное наступление. О том, возобновятся ли на юго-востоке Украины полномасштабные боевые действия, — в материале РИА Новости.

Обстрел в День Победы

Если в апреле из-за пандемии коронавируса украинская артиллерия несколько стихла, то в мае города и села Донбасса снова оказались под обстрелом. По словам Дениса Пушилина, с начала месяца ВСУ более 350 раз нарушили режим прекращения огня. За три недели артналетов особенно пострадали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка. Погибла женщина, 11 мирных жителей получили ранения, в том числе пятеро детей.
Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016
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Глава ДНР подчеркнул, что Киев отказывается утверждать конкретные меры по прекращению огня и не горит желанием идти на контакт с республиками для снижения напряженности. По словам Пушилина, в этих условиях у него не остается другого выбора, кроме как привести войска в полную боевую готовность. Он призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений — Россию, Францию и Германию — убедить руководство Украины не допустить эскалации конфликта.
Людям приходится укрываться в подвалах домов. Жительница села Спартак Донецкой области Светлана Никифорова рассказала РИА Новости, что особенно ожесточенными обстрелы стали после Дня Победы.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
"Первого мая на окраине села украинский снайпер тяжело ранил безоружную женщину, которая просто шла по своим делам, — говорит Никифорова. — А артиллерия бьет по нам практически каждый день. Все улицы в воронках, домов с целыми окнами практически не осталось. Несколько снарядов упало и 9 мая. Киев, наверное, решил нас так с Днем Победы поздравить. А несколько дней спустя село обстреливали из зениток. Повредили водопровод, осколками посекло несколько человек. Бьют регулярно и сильно, ни дня спокойно прожить нам не дают. К этому невозможно привыкнуть".

"Передвинуть" линию

Сложная ситуация и в Луганской народной республике. Украинские силовики продолжают массированные обстрелы неподконтрольных им населенных пунктов. Особенно пострадало село Березовское, по которому артиллеристы ВСУ на прошлой неделе вели огонь четыре дня подряд. В частности, в субботу снаряд повредил линию электропередач, а на следующий день дважды обстреляли бригаду энергетиков, приехавшую ее восстанавливать. ЛЭП питала критически важные объекты инфраструктуры, а также социальные объекты и жилой сектор окрестных населенных пунктов.
Украинский военный
20 мая, 17:34
В ЛНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков
Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал жесткое заявление, пригрозив Киеву отодвинуть линию соприкосновения от этой ЛЭП. То есть фактически перейти в контрнаступление, выбить украинских военных с позиций и сместить фронт к западу. Во вторник лидер ЛНР отдал приказ о приведении Народной милиции республики в полную боевую готовность.
"Заявления наших лидеров связаны с целенаправленными действиями Украины по разрушению инфраструктуры республик, — объяснил РИА Новости дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. — ВСУ намеренно обстреливают газопроводы, линии электропередач, наносят удары по насосным станциям. Киев делает Донбасс непригодным к нормальной, мирной жизни. Республики в одностороннем порядке выполняют Минские соглашения, Украина их полностью игнорирует. Это достаточно долго продолжается, но не может длиться вечно. Киев на свои агрессивные действия получит адекватный ответ".

Заокеанская помощь

А украинские власти только подливают масла в огонь. Так, 12 мая посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил о закупке как минимум трех крупных партий оружия. Он не пояснил, о чем именно идет речь, но напомнил, что в 2018-м Киев приобрел у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИспытания противотанковых комплексов Javelin на Украине
Испытания противотанковых комплексов Джавелин на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Испытания противотанковых комплексов Javelin на Украине
В проекте оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год на военную помощь Украине выделили 300 миллионов долларов. Сто предназначены на летальные виды вооружений, в том числе средства береговой обороны, противокорабельные ракеты и системы для повышения эффективности управления войсками. Ранее Вашингтон поставлял Киеву внедорожники "Хаммер", снайперские винтовки, радары для контрбатарейной борьбы, бронежилеты, медицинское оборудование, сухпайки и многое другое.
Некоторые эксперты считают, что Киев собирается решить "донбасский вопрос" силой. Такого мнения придерживается, в частности, депутат Госдумы России Константин Затулин. По его прогнозу, до конца года возможно широкомасштабное наступление ВСУ.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
6 сентября 2019, 08:00
Ракета для Киева. Чем США решили вооружить Украину
Однако он подчеркнул, что даже самое современное американское оружие не гарантирует успех, поскольку в ВСУ не так уж и много людей, способных его эффективно применять.

Новая старая политика

Впрочем, российский публицист Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке с 2015-го, убежден, что сил на крупное наступление нет ни у Киева, ни у непризнанных республик.
"Приведение войск ДНР и ЛНР в полную боевую готовность необходимо, чтобы воспрепятствовать дальнейшей агрессии, но я не предвижу какого-то серьезного наступления на их позиции, — сказал Бабицкий РИА Новости. — На линии фронта сохраняется относительный паритет. У ВСУ нет резервов и ресурсов, чтобы проломить республиканскую оборону. И в то же время у ДНР и ЛНР не хватает средств и людей для контрнаступления. На мой взгляд, ситуация в обозримом будущем не изменится".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:13
В ДНР назвали слова Зеленского об обстрелах гражданских объектов ложью
Президент Владимир Зеленский, пообещавший за год закончить войну, свое слово не сдержал, превратившись в "ухудшенную копию" Петра Порошенко. Партия "Слуга народа" и окружение главы государства продолжают твердить мантры об "агрессии Москвы" и саботировать соблюдение Киевом Минских соглашений. Но, как считает эксперт, воинственной риторикой дело и ограничится, а на военную авантюру Киев вряд ли решится.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникJavelin (ПТРК)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийБезопасность
Популярные комментарии
Пора принудить к миру!
22 мая, 09:06
Вон туда
11210006
Владимир Владимирович, помните Ваши слова о том, что начало наступления ВСУ приведёт к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом»? Слово надо держать!
22 мая, 10:02
АРАлекс Разработчик
97010010
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