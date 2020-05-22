"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Обстрелы, разрушенные дома, погибшие и раненые — в Донбассе очередное обострение. На этой неделе лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приказали привести войска в полную боеготовность. А Киев договорился с Вашингтоном о поставке трех крупных партий вооружений. Эксперты уверены: ВСУ готовят крупное наступление. О том, возобновятся ли на юго-востоке Украины полномасштабные боевые действия, — в материале РИА Новости.
Обстрел в День Победы
Если в апреле из-за пандемии коронавируса украинская артиллерия несколько стихла, то в мае города и села Донбасса снова оказались под обстрелом. По словам Дениса Пушилина, с начала месяца ВСУ более 350 раз нарушили режим прекращения огня. За три недели артналетов особенно пострадали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка. Погибла женщина, 11 мирных жителей получили ранения, в том числе пятеро детей.
Глава ДНР подчеркнул, что Киев отказывается утверждать конкретные меры по прекращению огня и не горит желанием идти на контакт с республиками для снижения напряженности. По словам Пушилина, в этих условиях у него не остается другого выбора, кроме как привести войска в полную боевую готовность. Он призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений — Россию, Францию и Германию — убедить руководство Украины не допустить эскалации конфликта.
Людям приходится укрываться в подвалах домов. Жительница села Спартак Донецкой области Светлана Никифорова рассказала РИА Новости, что особенно ожесточенными обстрелы стали после Дня Победы.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
"Первого мая на окраине села украинский снайпер тяжело ранил безоружную женщину, которая просто шла по своим делам, — говорит Никифорова. — А артиллерия бьет по нам практически каждый день. Все улицы в воронках, домов с целыми окнами практически не осталось. Несколько снарядов упало и 9 мая. Киев, наверное, решил нас так с Днем Победы поздравить. А несколько дней спустя село обстреливали из зениток. Повредили водопровод, осколками посекло несколько человек. Бьют регулярно и сильно, ни дня спокойно прожить нам не дают. К этому невозможно привыкнуть".
"Передвинуть" линию
Сложная ситуация и в Луганской народной республике. Украинские силовики продолжают массированные обстрелы неподконтрольных им населенных пунктов. Особенно пострадало село Березовское, по которому артиллеристы ВСУ на прошлой неделе вели огонь четыре дня подряд. В частности, в субботу снаряд повредил линию электропередач, а на следующий день дважды обстреляли бригаду энергетиков, приехавшую ее восстанавливать. ЛЭП питала критически важные объекты инфраструктуры, а также социальные объекты и жилой сектор окрестных населенных пунктов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал жесткое заявление, пригрозив Киеву отодвинуть линию соприкосновения от этой ЛЭП. То есть фактически перейти в контрнаступление, выбить украинских военных с позиций и сместить фронт к западу. Во вторник лидер ЛНР отдал приказ о приведении Народной милиции республики в полную боевую готовность.
"Заявления наших лидеров связаны с целенаправленными действиями Украины по разрушению инфраструктуры республик, — объяснил РИА Новости дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. — ВСУ намеренно обстреливают газопроводы, линии электропередач, наносят удары по насосным станциям. Киев делает Донбасс непригодным к нормальной, мирной жизни. Республики в одностороннем порядке выполняют Минские соглашения, Украина их полностью игнорирует. Это достаточно долго продолжается, но не может длиться вечно. Киев на свои агрессивные действия получит адекватный ответ".
Заокеанская помощь
А украинские власти только подливают масла в огонь. Так, 12 мая посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил о закупке как минимум трех крупных партий оружия. Он не пояснил, о чем именно идет речь, но напомнил, что в 2018-м Киев приобрел у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИспытания противотанковых комплексов Javelin на Украине
Испытания противотанковых комплексов Javelin на Украине
В проекте оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год на военную помощь Украине выделили 300 миллионов долларов. Сто предназначены на летальные виды вооружений, в том числе средства береговой обороны, противокорабельные ракеты и системы для повышения эффективности управления войсками. Ранее Вашингтон поставлял Киеву внедорожники "Хаммер", снайперские винтовки, радары для контрбатарейной борьбы, бронежилеты, медицинское оборудование, сухпайки и многое другое.
Некоторые эксперты считают, что Киев собирается решить "донбасский вопрос" силой. Такого мнения придерживается, в частности, депутат Госдумы России Константин Затулин. По его прогнозу, до конца года возможно широкомасштабное наступление ВСУ.
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Однако он подчеркнул, что даже самое современное американское оружие не гарантирует успех, поскольку в ВСУ не так уж и много людей, способных его эффективно применять.
Новая старая политика
Впрочем, российский публицист Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке с 2015-го, убежден, что сил на крупное наступление нет ни у Киева, ни у непризнанных республик.
"Приведение войск ДНР и ЛНР в полную боевую готовность необходимо, чтобы воспрепятствовать дальнейшей агрессии, но я не предвижу какого-то серьезного наступления на их позиции, — сказал Бабицкий РИА Новости. — На линии фронта сохраняется относительный паритет. У ВСУ нет резервов и ресурсов, чтобы проломить республиканскую оборону. И в то же время у ДНР и ЛНР не хватает средств и людей для контрнаступления. На мой взгляд, ситуация в обозримом будущем не изменится".
Президент Владимир Зеленский, пообещавший за год закончить войну, свое слово не сдержал, превратившись в "ухудшенную копию" Петра Порошенко. Партия "Слуга народа" и окружение главы государства продолжают твердить мантры об "агрессии Москвы" и саботировать соблюдение Киевом Минских соглашений. Но, как считает эксперт, воинственной риторикой дело и ограничится, а на военную авантюру Киев вряд ли решится.