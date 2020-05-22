"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Обстрелы, разрушенные дома, погибшие и раненые — в Донбассе очередное обострение. На этой неделе лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приказали привести войска в полную боеготовность. А Киев договорился с Вашингтоном о поставке трех крупных партий вооружений. Эксперты уверены: ВСУ готовят крупное наступление. О том, возобновятся ли на юго-востоке Украины полномасштабные боевые действия, — в материале РИА Новости.

Обстрел в День Победы

Если в апреле из-за пандемии коронавируса украинская артиллерия несколько стихла, то в мае города и села Донбасса снова оказались под обстрелом. По словам Дениса Пушилина, с начала месяца ВСУ более 350 раз нарушили режим прекращения огня. За три недели артналетов особенно пострадали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка. Погибла женщина, 11 мирных жителей получили ранения, в том числе пятеро детей.

Глава ДНР подчеркнул, что Киев отказывается утверждать конкретные меры по прекращению огня и не горит желанием идти на контакт с республиками для снижения напряженности. По словам Пушилина, в этих условиях у него не остается другого выбора, кроме как привести войска в полную боевую готовность. Он призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений — Россию, Францию и Германию — убедить руководство Украины не допустить эскалации конфликта.

Людям приходится укрываться в подвалах домов. Жительница села Спартак Донецкой области Светлана Никифорова рассказала РИА Новости, что особенно ожесточенными обстрелы стали после Дня Победы.

"Первого мая на окраине села украинский снайпер тяжело ранил безоружную женщину, которая просто шла по своим делам, — говорит Никифорова. — А артиллерия бьет по нам практически каждый день. Все улицы в воронках, домов с целыми окнами практически не осталось. Несколько снарядов упало и 9 мая. Киев, наверное, решил нас так с Днем Победы поздравить. А несколько дней спустя село обстреливали из зениток. Повредили водопровод, осколками посекло несколько человек. Бьют регулярно и сильно, ни дня спокойно прожить нам не дают. К этому невозможно привыкнуть".

"Передвинуть" линию

Сложная ситуация и в Луганской народной республике. Украинские силовики продолжают массированные обстрелы неподконтрольных им населенных пунктов. Особенно пострадало село Березовское, по которому артиллеристы ВСУ на прошлой неделе вели огонь четыре дня подряд. В частности, в субботу снаряд повредил линию электропередач, а на следующий день дважды обстреляли бригаду энергетиков, приехавшую ее восстанавливать. ЛЭП питала критически важные объекты инфраструктуры, а также социальные объекты и жилой сектор окрестных населенных пунктов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал жесткое заявление, пригрозив Киеву отодвинуть линию соприкосновения от этой ЛЭП. То есть фактически перейти в контрнаступление, выбить украинских военных с позиций и сместить фронт к западу. Во вторник лидер ЛНР отдал приказ о приведении Народной милиции республики в полную боевую готовность.

"Заявления наших лидеров связаны с целенаправленными действиями Украины по разрушению инфраструктуры республик, — объяснил РИА Новости дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. — ВСУ намеренно обстреливают газопроводы, линии электропередач, наносят удары по насосным станциям. Киев делает Донбасс непригодным к нормальной, мирной жизни. Республики в одностороннем порядке выполняют Минские соглашения, Украина их полностью игнорирует. Это достаточно долго продолжается, но не может длиться вечно. Киев на свои агрессивные действия получит адекватный ответ".

Заокеанская помощь

А украинские власти только подливают масла в огонь. Так, 12 мая посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил о закупке как минимум трех крупных партий оружия. Он не пояснил, о чем именно идет речь, но напомнил, что в 2018-м Киев приобрел у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В проекте оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год на военную помощь Украине выделили 300 миллионов долларов. Сто предназначены на летальные виды вооружений, в том числе средства береговой обороны, противокорабельные ракеты и системы для повышения эффективности управления войсками. Ранее Вашингтон поставлял Киеву внедорожники "Хаммер", снайперские винтовки, радары для контрбатарейной борьбы, бронежилеты, медицинское оборудование, сухпайки и многое другое.

Некоторые эксперты считают, что Киев собирается решить "донбасский вопрос" силой. Такого мнения придерживается, в частности, депутат Госдумы России Константин Затулин. По его прогнозу, до конца года возможно широкомасштабное наступление ВСУ.

Однако он подчеркнул, что даже самое современное американское оружие не гарантирует успех, поскольку в ВСУ не так уж и много людей, способных его эффективно применять.

Новая старая политика

Впрочем, российский публицист Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке с 2015-го, убежден, что сил на крупное наступление нет ни у Киева, ни у непризнанных республик.

"Приведение войск ДНР и ЛНР в полную боевую готовность необходимо, чтобы воспрепятствовать дальнейшей агрессии, но я не предвижу какого-то серьезного наступления на их позиции, — сказал Бабицкий РИА Новости. — На линии фронта сохраняется относительный паритет. У ВСУ нет резервов и ресурсов, чтобы проломить республиканскую оборону. И в то же время у ДНР и ЛНР не хватает средств и людей для контрнаступления. На мой взгляд, ситуация в обозримом будущем не изменится".