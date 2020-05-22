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Хорошие новости
2020-05-22T12:04
https://ria.ru/20200522/1571795707.html
На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571795249_0:94:1500:938_1036x0_80_0_0_fc2f48e8ab77a16260005d0677f18e38.jpg
РИА Новости

На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок

08:00 22.05.2020 (обновлено: 12:04 22.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковПодготовка к запуску квадрокоптера
Подготовка к запуску квадрокоптера
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двадцать третьего мая на юге острова Сахалин проведут состязания беспилотников по поиску нелегальных свалок. Участники соревнований при помощи летательных аппаратов будут искать в Корсаковском районе несанкционированные свалки объемом от четырех кубометров, сообщает пресс-служба региона. За каждое такое найденное место положена награда — пять тысяч рублей.
"Наведение порядка на островах — это наше общее дело, и все жители региона могут принять в этом самое активное участие. Лично благодарю всех, кто замечает несанкционированные свалки, фиксирует их и отправляет информацию любыми способами: через систему 112 или портал "Сахалин.онлайн". Теперь в эту работу могут включиться и обладатели дронов", — отметил глава региона Валерий Лимаренко.
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Всем участникам соревнований предоставят доступ в систему ГеоИС, куда заносятся данные об уже обнаруженных свалках. В течение недели им предстоит найти на обозначенных территориях сваленный в неположенном месте мусор.
Отмечается, что на церемонии открытия профессиональные пилоты дронов и дистанционно управляемых самолетов в рамках авиашоу продемонстрируют возможности современных летательных аппаратов.
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиВалерий ЛимаренкоСахалин
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