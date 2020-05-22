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Туризм
2020-05-22T00:58
https://ria.ru/20200522/1571790416.html
В Йеллоустонском парке туристку ранил бизон
https://cdn22.img.ria.ru/images/150120/55/1501205503_0:84:1500:928_1036x0_80_0_0_f501bbd638d997f79ab8973c9ff029d6.jpg
РИА Новости

В Йеллоустонском парке туристку ранил бизон

00:58 22.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов30 бизонов выпустят в дикую природу в Якутии
30 бизонов выпустят в дикую природу в Якутии
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Йеллоустонском национальном парк в США туристка слишком близко подошла к бизону, и животное ранило ее, сообщает Insider.
Местные власти рассказали, что в парке, который открылся в этот понедельник, "посетительница была сбита с ног и ранена бизоном в районе одного из гейзеров".
В парке пояснили, что животное напало на туристку "после того, как она подошел к нему слишком близко". Пострадавшую осмотрел врач, от госпитализации она отказалась.
Это первый подобный инцидент в 2020 году. Но за несколько предыдущих лет бизоны ранили не менее 25 человек. Все несчастные случаи произошли в людных местах и в 80 процентов из них — после того, как жертва приблизилась к животному.
Рейнджеры парка рекомендуют держаться на расстоянии 23 метра от бизонов и других крупных животных и не менее 100 метров — от медведей и волков.
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