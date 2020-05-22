В Йеллоустонском парке туристку ранил бизон

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Йеллоустонском национальном парк в США туристка слишком близко подошла к бизону, и животное ранило ее, В Йеллоустонском национальном парк в США туристка слишком близко подошла к бизону, и животное ранило ее, сообщает Insider.

Местные власти рассказали, что в парке, который открылся в этот понедельник, "посетительница была сбита с ног и ранена бизоном в районе одного из гейзеров".

В парке пояснили, что животное напало на туристку "после того, как она подошел к нему слишком близко". Пострадавшую осмотрел врач, от госпитализации она отказалась.

Это первый подобный инцидент в 2020 году. Но за несколько предыдущих лет бизоны ранили не менее 25 человек. Все несчастные случаи произошли в людных местах и в 80 процентов из них — после того, как жертва приблизилась к животному.