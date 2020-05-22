Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-22T01:25
https://ria.ru/20200522/1571777403.html
Зои Кравиц: на съемках "Бэтмена" держать дистанцию невозможно
https://cdn21.img.ria.ru/images/155979/78/1559797831_0:157:2497:1562_1036x0_80_0_0_e8507a9b8ca180491c4061c957046f6d.jpg
РИА Новости

Зои Кравиц: на съемках "Бэтмена" держать дистанцию невозможно

01:25 22.05.2020
270
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зои Кравиц
Актриса Зои Кравиц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Зои Кравиц, рассуждая о возвращении к работе над "Бэтменом", подчеркнула, что на съемках невозможно держать социальную дистанцию, сообщает Variety.
"Часть меня надеется каждый день, что мне напишут или позвонят и скажут: "Мы готовы начинать", — поделилась американская актриса, играющая в фильме Мэтта Ривза Женщину-кошку, уточнив при этом, что на съемках невозможно соблюдать правила социального дистанцирования.
"Я со всеми общаюсь и все готовы вернуться к работе, когда это можно будет сделать безопасно. Но пока непонятно, когда это произойдет", — добавила Кравиц.
"Люди целый день дотрагиваются до твоего лица и тела. Мне нужна помощь, чтобы надеть костюм. Самостоятельно у меня это сделать не получается. Мне кажется, что в этой роли мне чаще трогают, чем в какой-либо другой, из-за одежды и участия в драках", — пояснила она.
Проходившие в Лондоне съемки нового фильма о Бэтмене, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон, пришлось приостановить из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мировую премьеру проекта перенесли на 1 октября 2021 года.
Актер Роберт Паттинсон
13 мая, 21:40Культура
Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена
000000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Зои КравицКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонЛондон
Рекомендуем
30 бизонов выпустят в дикую природу в Якутии
В Йеллоустонском парке туристку ранил бизон
Коронавирус в США
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
Николас Холт и Эсай Моралес
Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"
Стоп-кадр клипа на песню Bloody Valentine исполнителя Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly)
После расставания с мужем Меган Фокс появилась в клипе Machine Gun Kelly
Елизавета Бам, аудиоспектакль Мобильного художественного театра
Театр в наушниках: самые интересные аудиоспектакли
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Сын саудовского журналиста Хашукджи объявил, что семья прощает его убийц
Фултонская речь Уинстона Черчилля
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
Перуанский мэр объяснил свое задержание в гробу
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Стоп-кадр видео с представлением защитной маски с картой в стиле произведения Гарри Поттер
Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
Города мира. Нур-Султан
Намаз в Ураза-байрам отменили в мечетях Казахстана из-за карантина
Билл Клинтон
Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон анонсировали выход совместного романа
Кадр из фильма Довод
В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана
Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе не будет обжаловать наказание
Скриншот клипа Sia Together
Sia представила в Сети клип на песню Together с участием Кейт Хадсон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
Лента новостейМолния