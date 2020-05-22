Россияне повысили свою финансовую грамотность

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Уровень финансовой грамотности россиян в 2019 году вырос по сравнению с прошлым годом, следует из отчета Аналитического центра НАФИ. В исследовании в рамках проекта приняли участие 85 тысяч россиян из разных регионов. Уровень финансовой грамотности россиян в 2019 году вырос по сравнению с прошлым годом, следует изАналитического центра НАФИ. В исследовании в рамках проекта приняли участие 85 тысяч россиян из разных регионов.

Самыми финансово грамотными стали мужчины и женщины от 30 до 45 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители, люди в браке, воспитывающие одного-двух детей. Низкий уровень финансовой грамотности преобладает среди неработающих (студентов и особенно пенсионеров), людей, не пользующихся финансовыми продуктами, многодетных семей, сельских жителей и жителей малых городов.

"Исследование также показало, что женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины (значения индекса финансовой грамотности у женщин — 12,46 балла, у мужчин — 12,27 балла). Примерно до 40 лет гендерные различия в индексе почти незаметны, но после 40 лет превосходство женщин становится явно выраженным", — говорится в отчете Центра.

Также удалось выяснить, что мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов (например, вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности.

"Для оценки уровня финансовых знаний, навыков и установок населения согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовался индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от одного до 21 балла. В 2019 году индекс финансовой грамотности россиян вырос на процента, до 12,37 балла (в 2018 году —12,12 балла)", — говорится на сайте НАФИ.

В ходе исследования удалось составить рейтинг регионов страны в зависимости от уровня финансовой грамотности населения. Лидерами стали Кировская область, Республика Коми, Калининградская область.