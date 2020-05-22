Театр в наушниках: самые интересные аудиоспектакли

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Радиотеатр — формат обманчиво простой: от аудитории требует развитого воображения, а от исполнителей — высокого мастерства владения голосом. Сейчас наступило его время. И пока одни режиссеры создают классические радиоспектакли — жанр, знакомый по советским записям, другие придумывают новые форматы, где "зрителю" нужно говорить с актером по телефону, валяться по полу или читать стихи в ванной. О самых интересных вышедших и готовящихся аудиопремьерах — в материале РИА Новости.
Спектакль по телефону
Раздается звонок, и бодрый девичий голос в трубке сообщает, что вам просили передать книгу. Завязывается разговор. За десять минут до того на электронную почту присылают письмо с вашими репликами. Кое-где придется сымпровизировать — смелее, профессиональная актриса подстроится.
В спектакле "Алло" есть выбор: скрыться за маской придуманного героя или отвечать за себя. В первом случае вы вместе с собеседницей создаете новую пьесу, во втором — получается что-то вроде сеанса у хорошего психотерапевта.
"Я лично был совершенно потрясен диапазоном реакций зрителей. Так как текст и игра актрисы — только 50 процентов действия, история дрейфует от абсурдной комедии до душераздирающей психодрамы", — признается режиссер "Алло" Борис Павлович.
При этом после окончания действа актерам, находящимся в разных городах, можно перезвонить и обсудить впечатления.
"Аудиотеатр, не требуя крутых технологий, активирует воображение, и на этой территории проще сделать интересный проект", — объясняет режиссер Елена Ненашева, тоже увлеченная устными форматами.
Она только что закончила работу над интерактивным аудиоспектаклем про отношения в разлуке "На расстоянии". Тут в собеседники можно выбрать уже одного из шести разных героев, указав период отношений (первое свидание, год или десять лет вместе). В назначенный день и час раздастся телефонный звонок, и беседу будет определять одна из комбинаций.
Интересно, что все артисты, играющие в постановке Ненашевой, действительно работали в заявленных профессиях — от стендап-комика до переводчика в Китае.
Аудиотуры по собственной квартире
В новом семиминутном спектакле "9 движений" коллектива Rimini Protokoll гулять предлагают не по столице, как в их популярном променаде Remote Moscow, а по давно знакомым комнатам.
В наушниках звучат девять простых инструкций: вежливый голос, принадлежащий брусникинцу Петру Скворцову, призывает то лечь на пол, то залезть на кровать, то выглянуть в окно. Задача — заставить посмотреть на привычные вещи так, будто вы видите их впервые.
Англоязычный "иммерсивный спа-театр" Play in your Bathtub проекта This is not a theater и вовсе сужает квартирный тур до одной комнаты — ванной, где надо читать стихи и петь.
В июле фестиваль "Точка доступа" представит аудиопостановку Not to scale, в которой уже двое следуют указаниям невидимого наставника. По сути, это "автотеатр": зрители разыгрывают спектакль друг для друга. Жанр изобрел один из авторов — британец Энт Хэмптон.
Из реквизита — только лист бумаги, два карандаша и ластик. Сначала рисунки кажутся просто бессвязными каракулями двух людей, но постепенно они сливаются в один сюжет. "Это микс детского рисунка и философского приключения", — подытожил куратор фестиваля Алексей Платунов.
Знакомыми голосами
Создатели называли одним из первых театров "карманного" формата проект Михаила Зыгаря и Алексея Киселева, появившийся в июне прошлого года. На счету авторов спектакль-аудиотур по ВДНХ "Свинарка и пастух", где сыграли Чулпан Хаматова, Один Байрон и Ян Гэ, и "1000 шагов" с Кириллом Серебренниковым.
У городского аудиопроменада большое будущее, считает Михаил Зыгарь. "После карантина люди начнут гулять — намного больше, чем раньше… Наша история окажется весьма кстати".
А пока Мобильный художественный театр развлекает зрителя в его же четырех стенах. В новых домашних спектаклях по-прежнему много знакомых фамилий.
Например, в хорроре "Елизавета Бам" по пьесе Даниила Хармса заглавную роль играет Юлия Пересильд, ее партнеры — Егор Корешков, Юрий Колокольников и Алиса Кретова. В детективной драме "Отравленный пояс" по повести Артура Конан Дойла можно услышать Павла Деревянко, Юлию Ауг и Александра Молочникова.
Тяжело смотреть, можно услышать
На днях фестиваль "Любимовка" и самиздат "Батенька, да вы трансформер" представили аудиоспектакль "За белым кроликом". Ставить пьесу Марии Огневой взялась Вика Привалова, создательница номинированного на "Золотую маску" проекта "Мам, привет". Основанную на реальных событиях трагическую историю о двух погибших девочках, севших к незнакомцу в такси, записывали долго.
"Для меня это скорее аудиопереживание, чем спектакль. Мы делали его год, потому что мне было крайне важно найти точное и внимательное звучание высказывания на тему насилия", — рассказывает Привалова.
Новая старая классика
"Радиоспектакли существовали и до Великой Отечественной войны. В открытом доступе есть огромный фонд "Мелодии" и Гостелерадиофонда, но там все немного застывшее, хоть и качественное", — говорит куратор фестиваля "Любимовка" Надежда Маркелова. По ее мнению, развитие жанра происходит только в режиссерских и саунд-дизайнерских решениях, а также в работе с актуальными текстами.
© предоставлено пресс-службойАудиопроект новгородского театра "Малый"
© предоставлено пресс-службой
Аудиопроект новгородского театра "Малый"
А в Новгородском театре "Малый" решили взять знакомые со школьных лет "Повести Белкина". Написал их Пушкин на карантине во время эпидемии холеры. Получился цикл аудиоспектаклей "Болдинская осень ON AIR".
"В онлайне наша публика уже много чего видела, а театр в наушниках попадает "в другие сенсоры", — объясняет художественный руководитель Надежда Алексеева. Она добавляет, что возникшая в период пандемии у актеров и режиссеров любовь к новым форматам не пройдет: "Теперь понятно, что аудио — это тоже театр".