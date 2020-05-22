Театр в наушниках: самые интересные аудиоспектакли

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Радиотеатр — формат обманчиво простой: от аудитории требует развитого воображения, а от исполнителей — высокого мастерства владения голосом. Сейчас наступило его время. И пока одни режиссеры создают классические радиоспектакли — жанр, знакомый по советским записям, другие придумывают новые форматы, где "зрителю" нужно говорить с актером по телефону, валяться по полу или читать стихи в ванной. О самых интересных вышедших и готовящихся аудиопремьерах — в материале РИА Новости.

Спектакль по телефону

Раздается звонок, и бодрый девичий голос в трубке сообщает, что вам просили передать книгу. Завязывается разговор. За десять минут до того на электронную почту присылают письмо с вашими репликами. Кое-где придется сымпровизировать — смелее, профессиональная актриса подстроится.

В спектакле " Алло" есть выбор: скрыться за маской придуманного героя или отвечать за себя. В первом случае вы вместе с собеседницей создаете новую пьесу, во втором — получается что-то вроде сеанса у хорошего психотерапевта.

"Я лично был совершенно потрясен диапазоном реакций зрителей. Так как текст и игра актрисы — только 50 процентов действия, история дрейфует от абсурдной комедии до душераздирающей психодрамы", — признается режиссер "Алло" Борис Павлович.

При этом после окончания действа актерам, находящимся в разных городах, можно перезвонить и обсудить впечатления.

"Аудиотеатр, не требуя крутых технологий, активирует воображение, и на этой территории проще сделать интересный проект", — объясняет режиссер Елена Ненашева, тоже увлеченная устными форматами.

Она только что закончила работу над интерактивным аудиоспектаклем про отношения в разлуке "На расстоянии" . Тут в собеседники можно выбрать уже одного из шести разных героев, указав период отношений (первое свидание, год или десять лет вместе). В назначенный день и час раздастся телефонный звонок, и беседу будет определять одна из комбинаций.

Интересно, что все артисты, играющие в постановке Ненашевой, действительно работали в заявленных профессиях — от стендап-комика до переводчика в Китае.

Аудиотуры по собственной квартире

В новом семиминутном спектакле " 9 движений " коллектива Rimini Protokoll гулять предлагают не по столице, как в их популярном променаде Remote Moscow, а по давно знакомым комнатам.

В наушниках звучат девять простых инструкций: вежливый голос, принадлежащий брусникинцу Петру Скворцову, призывает то лечь на пол, то залезть на кровать, то выглянуть в окно. Задача — заставить посмотреть на привычные вещи так, будто вы видите их впервые.

Англоязычный "иммерсивный спа-театр" Play in your Bathtub проекта This is not a theater и вовсе сужает квартирный тур до одной комнаты — ванной, где надо читать стихи и петь.

В июле фестиваль "Точка доступа" представит аудиопостановку Not to scale, в которой уже двое следуют указаниям невидимого наставника. По сути, это "автотеатр": зрители разыгрывают спектакль друг для друга. Жанр изобрел один из авторов — британец Энт Хэмптон.

Из реквизита — только лист бумаги, два карандаша и ластик. Сначала рисунки кажутся просто бессвязными каракулями двух людей, но постепенно они сливаются в один сюжет. "Это микс детского рисунка и философского приключения", — подытожил куратор фестиваля Алексей Платунов.

Знакомыми голосами

Создатели называли одним из первых театров "карманного" формата проект Михаила Зыгаря и Алексея Киселева, появившийся в июне прошлого года. На счету авторов спектакль-аудиотур по ВДНХ "Свинарка и пастух", где сыграли Чулпан Хаматова, Один Байрон и Ян Гэ, и "1000 шагов" с Кириллом Серебренниковым.

У городского аудиопроменада большое будущее, считает Михаил Зыгарь. "После карантина люди начнут гулять — намного больше, чем раньше… Наша история окажется весьма кстати".

А пока Мобильный художественный театр развлекает зрителя в его же четырех стенах. В новых домашних спектаклях по-прежнему много знакомых фамилий.

Например, в хорроре " Елизавета Бам " по пьесе Даниила Хармса заглавную роль играет Юлия Пересильд, ее партнеры — Егор Корешков, Юрий Колокольников и Алиса Кретова. В детективной драме " Отравленный пояс " по повести Артура Конан Дойла можно услышать Павла Деревянко, Юлию Ауг и Александра Молочникова.

Тяжело смотреть, можно услышать

На днях фестиваль "Любимовка" и самиздат "Батенька, да вы трансформер" представили аудиоспектакль " За белым кроликом ". Ставить пьесу Марии Огневой взялась Вика Привалова, создательница номинированного на "Золотую маску" проекта "Мам, привет". Основанную на реальных событиях трагическую историю о двух погибших девочках, севших к незнакомцу в такси, записывали долго.

"Для меня это скорее аудиопереживание, чем спектакль. Мы делали его год, потому что мне было крайне важно найти точное и внимательное звучание высказывания на тему насилия", — рассказывает Привалова.

Новая старая классика

"Радиоспектакли существовали и до Великой Отечественной войны. В открытом доступе есть огромный фонд "Мелодии" и Гостелерадиофонда, но там все немного застывшее, хоть и качественное", — говорит куратор фестиваля "Любимовка" Надежда Маркелова. По ее мнению, развитие жанра происходит только в режиссерских и саунд-дизайнерских решениях, а также в работе с актуальными текстами.

© предоставлено пресс-службой Аудиопроект новгородского театра "Малый" © предоставлено пресс-службой Аудиопроект новгородского театра "Малый"

А в Новгородском театре "Малый" решили взять знакомые со школьных лет "Повести Белкина". Написал их Пушкин на карантине во время эпидемии холеры. Получился цикл аудиоспектаклей " Болдинская осень ON AIR ".