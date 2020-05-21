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2020-05-22T18:21
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Река Сетунь в Москве могла помутнеть из-за ливня, сообщили власти
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РИА Новости

Река Сетунь в Москве могла помутнеть из-за ливня, сообщили власти

18:20 21.05.2020 (обновлено: 18:21 22.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаРека Сетунь
Река Сетунь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вода в реке Сетунь могла помутнеть из-за пошедшего накануне сильного дождя, сообщается на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в социальной сети Facebook.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вода в реке Сетунь помутнела.
"Накануне, в вечерние часы 20.05.2020, в районе реки Сетунь прошел сильный грозовой фронт с ливнем и порывами ветра. В городе выпало 5 миллиметров осадков, что предположительно могло стать причиной увеличения объемов поверхностного стока и повышения мутности воды", — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о неблагоприятном состоянии реки Сетунь на горячую линию не поступала.
В ведомстве добавили, что для контроля качества воды на реке Сетунь расположены 8 контрольных створов наблюдения .
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"По результатам многолетних наблюдений отмечается положительная динамика снижения среднегодовых концентраций по ряду показателей. Так, за десятилетний период с 2010 года в большинстве створов от 1,3 до 3,8 раз снизилось содержание органических веществ, металлов, нефтепродуктов и аммонийного азота", —добавили в ведомстве.
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