Река Сетунь в Москве могла помутнеть из-за ливня, сообщили власти

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вода в реке Сетунь могла помутнеть из-за пошедшего накануне сильного дождя, сообщается на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в социальной сети Facebook.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вода в реке Сетунь помутнела.
"Накануне, в вечерние часы 20.05.2020, в районе реки Сетунь прошел сильный грозовой фронт с ливнем и порывами ветра. В городе выпало 5 миллиметров осадков, что предположительно могло стать причиной увеличения объемов поверхностного стока и повышения мутности воды", — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о неблагоприятном состоянии реки Сетунь на горячую линию не поступала.
В ведомстве добавили, что для контроля качества воды на реке Сетунь расположены 8 контрольных створов наблюдения .
"По результатам многолетних наблюдений отмечается положительная динамика снижения среднегодовых концентраций по ряду показателей. Так, за десятилетний период с 2010 года в большинстве створов от 1,3 до 3,8 раз снизилось содержание органических веществ, металлов, нефтепродуктов и аммонийного азота", —добавили в ведомстве.