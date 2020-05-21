Река Сетунь в Москве могла помутнеть из-за ливня, сообщили власти

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вода в реке Сетунь могла помутнеть из-за пошедшего накануне сильного дождя, сообщается на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды Вода в реке Сетунь могла помутнеть из-за пошедшего накануне сильного дождя, сообщается на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в социальной сети Facebook.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вода в реке Сетунь помутнела.

"Накануне, в вечерние часы 20.05.2020, в районе реки Сетунь прошел сильный грозовой фронт с ливнем и порывами ветра. В городе выпало 5 миллиметров осадков, что предположительно могло стать причиной увеличения объемов поверхностного стока и повышения мутности воды", — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о неблагоприятном состоянии реки Сетунь на горячую линию не поступала.

В ведомстве добавили, что для контроля качества воды на реке Сетунь расположены 8 контрольных створов наблюдения .