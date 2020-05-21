Трамп заявил, что надевал маску и очки на заводе Ford

Трамп известен тем, что ни разу не появлялся на людях в маске, говоря, что ему не нравится, как он в ней выглядит, особенно на пресс-конференциях. При этом он не раз говорил, что готов будет надеть маску, если это будет необходимо. Перед посещением производства Ford в СМИ было много публикаций посвященных тому, будет ли Трамп носить маску в таком месте, где это обязательно.