Трамп заявил, что надевал маску и очки на заводе Ford

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что во время посещения завода Ford в Мичигане носил маску и очки, но не хотел доставлять удовольствие прессе видеть его в них.
Трамп известен тем, что ни разу не появлялся на людях в маске, говоря, что ему не нравится, как он в ней выглядит, особенно на пресс-конференциях. При этом он не раз говорил, что готов будет надеть маску, если это будет необходимо. Перед посещением производства Ford в СМИ было много публикаций посвященных тому, будет ли Трамп носить маску в таком месте, где это обязательно.
"Я носил ее там, в задних помещениях. Но я не хотел доставлять прессе удовольствие видеть меня в ней", - сказал он журналистам, которые ждали его на заводе.
Трамп, появившийся в окружении представителей руководства завода, был единственным человеком, который был без маски.
По его словам, он также надевал очки, хотя все это и не было обязательным. После этого он достал маску из кармана и продемонстрировал ее журналистам.
Трамп отметил, что его тестировали на коронавирус утром, и результат был отрицательным, а в зоне, где его ждала пресса, ношение маски не требовалось.
"Я надевал ее, она выглядела очень хорошо. Но они сказали, что это не обязательно", - добавил президент.
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