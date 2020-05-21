Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь

НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Турист из Ставропольского края, который пропал в горах Кабардино-Балкарии в четверг, вышел на связь, он не нуждается в помощи, сообщает республиканское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что днем в четверг в Эльбрусском районе в зоне плато Канжал на высоте 2500 метров пропал житель поселка Иноземцево Ставропольского края. На его поиски выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Пропавший житель поселка Иноземцево вышел на связь и сообщил, что помощь не нужна", — говорится в сообщении.