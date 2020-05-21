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2020-05-22T09:34
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Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь
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РИА Новости

Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь

23:54 21.05.2020 (обновлено: 09:34 22.05.2020)
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© РИА Новости / Ольга СмольскаяОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус
© РИА Новости / Ольга Смольская
Окрестности горы Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Турист из Ставропольского края, который пропал в горах Кабардино-Балкарии в четверг, вышел на связь, он не нуждается в помощи, сообщает республиканское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что днем в четверг в Эльбрусском районе в зоне плато Канжал на высоте 2500 метров пропал житель поселка Иноземцево Ставропольского края. На его поиски выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Пропавший житель поселка Иноземцево вышел на связь и сообщил, что помощь не нужна", — говорится в сообщении.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районСтавропольский крайПроисшествия
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