Германия намерена переубедить США по выходу из Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Германия вместе с другими странами попытается убедить руководство США еще раз обдумать решение выйти из Договора по открытому небу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

"Выход США серьезно сократит зону применения договора, и общий режим этого договора ослабнет. Решение США вступит в силу по истечении шестимесячного периода. Мы с партнерами-единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США еще раз обдумало решение", - приводит МИД слова Мааса в пресс-релизе.

Маас заявил, что очень сожалеет об этом решении США, назвав договор важной составной частью архитектуры контроля за вооружениями "во всем Северном полушарии". При этом согласился с критикой России со стороны США по договору. "Мы видели, что в последние годы действительно были сложности в реализации договора со стороны России. С нашей точки зрения, это не оправдывает денонсацию. Я вместе с коллегами из Франции, Польши и Соединенного Королевства давал это четко понять госсекретарю (Майку) Помпео", - добавил министр.