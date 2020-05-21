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2020-05-21T23:55
https://ria.ru/20200521/1571810984.html
Германия намерена переубедить США по выходу из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Германия намерена переубедить США по выходу из Договора по открытому небу

23:54 21.05.2020 (обновлено: 23:55 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Германия вместе с другими странами попытается убедить руководство США еще раз обдумать решение выйти из Договора по открытому небу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
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"Выход США серьезно сократит зону применения договора, и общий режим этого договора ослабнет. Решение США вступит в силу по истечении шестимесячного периода. Мы с партнерами-единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США еще раз обдумало решение", - приводит МИД слова Мааса в пресс-релизе.
Маас заявил, что очень сожалеет об этом решении США, назвав договор важной составной частью архитектуры контроля за вооружениями "во всем Северном полушарии". При этом согласился с критикой России со стороны США по договору. "Мы видели, что в последние годы действительно были сложности в реализации договора со стороны России. С нашей точки зрения, это не оправдывает денонсацию. Я вместе с коллегами из Франции, Польши и Соединенного Королевства давал это четко понять госсекретарю (Майку) Помпео", - добавил министр.
Германия, по его словам, призывает Россию "вернуться к полной реализации договора". В свою очередь Берлин намерен остаться в договоре. "Для нас очевидно: мы будем и дальше выполнять договор и делать все, чтобы его сохранить. Я нахожусь в тесном контакте с моими европейскими коллегами, с которыми мы тесно координируем действия в возникшей ситуации", - заключил Маас.
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Вчера, 19:51
Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуХайко МаасДоговор по открытому небуДональд ТрампГерманияСШАВ мире
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