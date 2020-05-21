СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сенаторы США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и осуществлению системы новых законов в Гонконге, сообщает газета Wall Street Journal.
Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщил в четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй. Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.
Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его республиканский коллега Пэт Туми заявили, что уже работали над внесением билля о санкциях, но сообщения о новом китайском законопроекте заставили их действовать более активно. По их словам, они будут убеждать лидеров сената рассмотреть этот вопрос без проволочек.
"Мы накажем тех, кто причастен к незаконным карательным мерам Китая в Гонконге", - сказал Ван Холлен.
Согласно закону 1992 года, США поддерживают отдельный от КНР и более благоприятный режим торговли с Гонконгом, но только если Вашингтон считает, что этот особый административный район поддерживает высокую степень автономии от Пекина.
США заявляют, что любые решения КНР, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, "неизбежно повлияют" на оценку Вашингтоном соглашения "Одна страна, две системы" и статуса этой территории. Пекин критику США отвергает.