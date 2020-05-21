СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его республиканский коллега Пэт Туми заявили, что уже работали над внесением билля о санкциях, но сообщения о новом китайском законопроекте заставили их действовать более активно. По их словам, они будут убеждать лидеров сената рассмотреть этот вопрос без проволочек.