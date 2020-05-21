Минкультуры разрабатывает новый вариант рассадки зрителей в театрах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минкультуры рассматривает возможность варианта рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, вопрос будет обсуждаться с Минкультуры рассматривает возможность варианта рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором , сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова

"Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок - это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России: билеты продаются в нечетный ряд - нечетные места, в четный ряд - четные места. Таким образом выстраивается шахматный порядок. Вы понимаете, что, конечно, зрителей будет намного меньше, экономика и выпадающие доходы театров какое-то время будут еще беспокоить бюджет каждого федерального нашего подведомственного учреждения", - сказала она в эфире "Первого канала".

По ее словам, театры существуют на государственном задании, у них есть средства, однако финансовое положение каждого театра в будущем будет прорабатываться в министерстве отдельно.

"Конечно, нам не нужно даже думать, чтобы в сложившейся ситуации вся ответственность ложилась на будущих зрителей. Это было бы совсем несправедливо, более того, это сказалось бы и на посещаемости театров, как вы понимаете, совсем немногие могут себе позволить какие-то огромные затраты на посещение театров или музеев", - сообщила Любимова, в ответ на вопрос о возможном повышении цен на билет в театрах.