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2020-05-21T23:38
https://ria.ru/20200521/1571810846.html
Минкультуры разрабатывает новый вариант рассадки зрителей в театрах
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1036x0_80_0_0_1af4b094240da4e8614922069b66d873.jpg
РИА Новости

Минкультуры разрабатывает новый вариант рассадки зрителей в театрах

23:38 21.05.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минкультуры рассматривает возможность варианта рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок - это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России: билеты продаются в нечетный ряд - нечетные места, в четный ряд - четные места. Таким образом выстраивается шахматный порядок. Вы понимаете, что, конечно, зрителей будет намного меньше, экономика и выпадающие доходы театров какое-то время будут еще беспокоить бюджет каждого федерального нашего подведомственного учреждения", - сказала она в эфире "Первого канала".
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По ее словам, театры существуют на государственном задании, у них есть средства, однако финансовое положение каждого театра в будущем будет прорабатываться в министерстве отдельно.
"Конечно, нам не нужно даже думать, чтобы в сложившейся ситуации вся ответственность ложилась на будущих зрителей. Это было бы совсем несправедливо, более того, это сказалось бы и на посещаемости театров, как вы понимаете, совсем немногие могут себе позволить какие-то огромные затраты на посещение театров или музеев", - сообщила Любимова, в ответ на вопрос о возможном повышении цен на билет в театрах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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