Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян

При этом в 2022 году ожидается рост на 2%, а в 2023 - на 2,6%.

Реальная заработная плата в 2020 году, по прогнозу министерства, упадет на 3,9%, но в последующие три года ожидается рост. В 2021 году - на 3,1%, в 2022 - на 2%, в 2023 - на 2,5%.