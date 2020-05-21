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Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян
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РИА Новости

Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян

23:29 21.05.2020 (обновлено: 23:30 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения снизятся в 2020 году на 3,8%, но в 2021 году ожидается рост на 2,8%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленных Минэкономразвития РФ.
При этом в 2022 году ожидается рост на 2%, а в 2023 - на 2,6%.
Реальная заработная плата в 2020 году, по прогнозу министерства, упадет на 3,9%, но в последующие три года ожидается рост. В 2021 году - на 3,1%, в 2022 - на 2%, в 2023 - на 2,5%.
Как сообщал в конце апреля Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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