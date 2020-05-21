Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В четверг в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute Биллингсли спросили, не считает ли он, что США, Великобритания и Франция, которые модернизируют свои ядерные силы, ведут гонку вооружений.
"Определенно, это не мы, не Франция и не Великобритания. Гонка вооружений сейчас идет в России и Китае. Вот почему президент (США) заявил, что трехсторонний формат (переговоров) – это то, к чему нам надо идти", - сказал Биллингсли, отметив, что такой формат "давно назрел".
Он также подтвердил, что в ближайшее время пройдут его переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.