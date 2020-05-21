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2020-05-21T23:27
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Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
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РИА Новости

Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений

23:27 21.05.2020
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В четверг в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute Биллингсли спросили, не считает ли он, что США, Великобритания и Франция, которые модернизируют свои ядерные силы, ведут гонку вооружений.
"Определенно, это не мы, не Франция и не Великобритания. Гонка вооружений сейчас идет в России и Китае. Вот почему президент (США) заявил, что трехсторонний формат (переговоров) – это то, к чему нам надо идти", - сказал Биллингсли, отметив, что такой формат "давно назрел".
Он также подтвердил, что в ближайшее время пройдут его переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
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РоссияМаршалл БиллингслиКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Полное впечатление, что в Белом доме вместо обоев стены поклеили советскими газетами 70-80 годов, а они просто передовицы зачитывают... Они ж вроде обои не клеят... Хотя может и начали...
21 мая, 23:33
YSYar S
7110000
президент (США) заявил, что трехсторонний формат (переговоров) – это то, к чему нам надо идти",😁😄 вот идите куда хотите. России это не интересно. Вы не способны о чем либо договариваться Россия это знает и видит. Так что удачи им в ихнем походе.
21 мая, 23:37
Andrej Kozakov
1600001
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