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2020-05-21T23:21
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Минэкономразвития дало прогноз по годовой инфляции в России
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РИА Новости

Минэкономразвития дало прогноз по годовой инфляции в России

23:21 21.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам года составит 4%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на 2020-2023 годы.
По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 3,1%, увеличившись за месяц на 0,6 процентного пункта. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вторник отметила, что динамика инфляции в стране в начале мая снижается.
Согласно прогнозу ведомства, годовая инфляция вырастет к концу текущего года до 4% и по итогу 2021-2023 годов останется на данном уровне.
Банк России ожидает, что инфляция составит 3,8-4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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Эльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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