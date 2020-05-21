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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-21T23:20
https://ria.ru/20200521/1571810577.html
Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569545180_0:0:2975:1674_1036x0_80_0_0_6aea4e8f8b8e67440b6da83922de4f86.jpg
РИА Новости

Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей

23:20 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу текущего года будет в районе 75-76 рублей, сообщил глава министерства Максим Решетников.
"Мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", - сказал Решетников на брифинге в четверг.
"Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно, потому что были физические ограничения. Это приведет к умеренному ослаблению рубля", - пояснил министр.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютМаксим РешетниковЭкономика
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