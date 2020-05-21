Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей

"Мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", - сказал Решетников на брифинге в четверг.

"Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно, потому что были физические ограничения. Это приведет к умеренному ослаблению рубля", - пояснил министр.