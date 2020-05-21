Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-21T23:17
https://ria.ru/20200521/1571810521.html
Средняя цена российской нефти Urals составит 31 доллар в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365277_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64e394559f16db3800c452285b1ce8db.jpg
РИА Новости

Средняя цена российской нефти Urals составит 31 доллар в 2020 году

23:17 21.05.2020
672
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство экономического развития России ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2020 году на уровне 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году, однако предполагается, что в 2023 году цена достигнет 45,6 доллара, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленных ведомством.
Цена будет расти постепенно: в 2021 году она составит 35,4 доллара за баррель, в 2022 - 42,2 доллара, в 2023 - 45,6 доллара за баррель.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
19 мая, 09:55
Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
Согласно данным Минфина РФ, средняя цена нефти марки Urals в апреле составила 18,22 доллара за баррель, что в 3,9 раза меньше аналогичного периода прошлого года, когда цена держалась на уровне 71,54 доллара. Минимума Urals достигла 1 апреля, по данным агентства Argus, тогда баррель стоил 10,54 доллара.
Такие колебания на рынке нефти были вызваны отсутствием на тот момент договоренностей между странами ОПЕК+ о дальнейшем продлении сделки о сокращении добычи, а также падением спроса на это сырье в мире из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
Тем не менее, за месяц марка немного отыграла падение, по данным агентства Argus на 20 мая, ее цена составляет около 33-34 доллара за баррель.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Вчера, 23:09Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
310003
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьUralsОПЕКМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
Рекомендуем
Нефтяная качалка
Эксперт рассказал, когда и при каких условиях нефть вырастет до $60
Нефтяная качалка
В Европе цена российской нефти Urals выросла до 34 долларов
Нефтяная качалка
Цена на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель
Нефтяная качалка
Нефть подешевела на 4-5%
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Максим Решетников
Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году
Монеты номиналом один рубль
Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП России в 2020 году
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
Окрестности горы Эльбрус
Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Нефтяная качалка
Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель
Кадр из фильма Дикий мед
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
Лента новостейМолния