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2020-05-21T23:15
https://ria.ru/20200521/1571810490.html
Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП России в 2020 году
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РИА Новости

Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП России в 2020 году

23:15 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВВП России в 2020 году упадет на 5%, но 2021 году будет рост на 2,8%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленном министерством экономического развития.
В 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики - на 3% и 3,1% соответственно.
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Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем году ранее не озвучивало. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в условиях распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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