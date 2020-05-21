Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России

В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.

При этом, по ожиданиям министерства, безработица в стране уже в следующем году снизится до 5,4%. В 2022 году показатель будет составлять 4,9%, а в 2023 году — 4,7%.