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2020-05-22T09:36
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Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
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РИА Новости

Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России

23:08 21.05.2020 (обновлено: 09:36 22.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Безработица в России по итогам текущего года вырастет до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на 2020-2023 годы.
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
При этом, по ожиданиям министерства, безработица в стране уже в следующем году снизится до 5,4%. В 2022 году показатель будет составлять 4,9%, а в 2023 году — 4,7%.
Сайт общероссийского центра занятости
20 мая, 09:56
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РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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