США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу

По словам американского президента, Вашингтон принял такое решение из-за "несоблюдения" Москвой условий соглашения. В то же время глава государства добавил, что отношения между Россией и США "очень хорошие".

Трамп также выразил надежду, что в последующем стороны смогут заключить новый договор или вернуть действующий.

Как уточнил госсекретарь Майк Помпео , США выйдут из соглашения через шесть месяцев. Глава Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон может изменить свое решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.

Говоря об обвинениях в адрес Москвы, Помпео заявил, что российская сторона якобы использует получаемые данные для выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе.

Помимо этого, в письменном заявлении дипломата отмечается, что многие европейские партнеры ценят это соглашение, и именно поэтому США до сих пор соблюдали его условия, однако в дальнейшем не планируют этого делать.

Удар по союзникам Вашингтона

Как заявил замглавы российского МИД Александр Грушко , решение США нанесет удар не только основам европейской безопасности, но и по ключевым интересам союзников Вашингтона.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли все обвинения в нарушении соглашения и назвали несостоятельными попытки оправдать выход наличием в договоре технических проблем.

Грушко подчеркнул, что при наличии политической воли любые проблемы можно решить на основе сотрудничества и баланса интересов.

"А вот если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе и был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны", — отметил дипломат.

Уведомления не получали

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва пока не получала официального уведомления о решении Вашингтона.

"Это международный договор, он имеет формат исполнения, он имеет обязательства сторон, которые зафиксированы. И в этой связи публичных комментариев, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно намерений американской стороны", — заявила она в эфире "России 24".

Захарова подчеркнула, что российская сторона ждет от США разъяснений. После этого Москва сформирует свой подход к данному вопросу.