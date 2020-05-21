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2020-05-22T00:46
https://ria.ru/20200521/1571810317.html
США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
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РИА Новости

США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу

23:03 21.05.2020 (обновлено: 00:46 22.05.2020)
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© Фото : U.S. Air Force / Josh PluegerСамолет наблюдения США OC-135B
Самолет наблюдения США OC-135B
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
По словам американского президента, Вашингтон принял такое решение из-за "несоблюдения" Москвой условий соглашения. В то же время глава государства добавил, что отношения между Россией и США "очень хорошие".
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Трамп также выразил надежду, что в последующем стороны смогут заключить новый договор или вернуть действующий.
Как уточнил госсекретарь Майк Помпео, США выйдут из соглашения через шесть месяцев. Глава Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон может изменить свое решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.
Говоря об обвинениях в адрес Москвы, Помпео заявил, что российская сторона якобы использует получаемые данные для выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе.
Помимо этого, в письменном заявлении дипломата отмечается, что многие европейские партнеры ценят это соглашение, и именно поэтому США до сих пор соблюдали его условия, однако в дальнейшем не планируют этого делать.
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Удар по союзникам Вашингтона

Как заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, решение США нанесет удар не только основам европейской безопасности, но и по ключевым интересам союзников Вашингтона.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли все обвинения в нарушении соглашения и назвали несостоятельными попытки оправдать выход наличием в договоре технических проблем.
Грушко подчеркнул, что при наличии политической воли любые проблемы можно решить на основе сотрудничества и баланса интересов.
"А вот если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе и был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны", — отметил дипломат.
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Уведомления не получали

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва пока не получала официального уведомления о решении Вашингтона.
"Это международный договор, он имеет формат исполнения, он имеет обязательства сторон, которые зафиксированы. И в этой связи публичных комментариев, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно намерений американской стороны", — заявила она в эфире "России 24".
Захарова подчеркнула, что российская сторона ждет от США разъяснений. После этого Москва сформирует свой подход к данному вопросу.
Договор об открытом небе подписан в 1992 году. Документ был направлен на восстановление доверия в Европе после холодной войны. Его участникам стали 34 страны. Соглашение позволяет открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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РоссияМайк ПомпеоМария ЗахароваДональд ТрампАлександр ГрушкоСШАБезопасностьВ мире
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