США готовы обсуждать противоракетную оборону с Россией

США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.

"Президент (США) публично заявил, что он не разрешит (вводить) какие-либо ограничения на американскую систему противоракетной обороны", - заявил Биллингсли в четверг в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute.

"Уверен, что у нас будут такие дискуссии, я не могу не дать ему поднять эти вопросы. Мы поговорим. Но я бы сказал, что русским придется сделать невероятно впечатляющее предложение, даже представить не могу какое, чтобы президент (США) изменил эту позицию, если это вообще возможно", - сказал спецпредставитель.