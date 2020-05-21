США готовы обсуждать противоракетную оборону с Россией

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США вряд ли пойдут на какие-либо ограничения своей системы противоракетной обороны, но готовы обсуждать ПРО с Россией, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.
"Президент (США) публично заявил, что он не разрешит (вводить) какие-либо ограничения на американскую систему противоракетной обороны", - заявил Биллингсли в четверг в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute.
Он сообщил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже сообщил ему, что намерен обсуждать на предстоящих переговорах с ним вопрос ПРО и другие темы.
"Уверен, что у нас будут такие дискуссии, я не могу не дать ему поднять эти вопросы. Мы поговорим. Но я бы сказал, что русским придется сделать невероятно впечатляющее предложение, даже представить не могу какое, чтобы президент (США) изменил эту позицию, если это вообще возможно", - сказал спецпредставитель.
"Переговоры будут, но я не предвижу никаких ограничений (системы ПРО США)", - добавил он.