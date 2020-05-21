Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T22:52
https://ria.ru/20200521/1571810151.html
В США допустили заключение новых договоров по контролю над вооружениями
https://cdn24.img.ria.ru/images/150558/00/1505580040_3:0:1036:581_1036x0_80_0_0_e4fb11ba816187312078a5f8857a3e14.jpg
РИА Новости

В США допустили заключение новых договоров по контролю над вооружениями

22:52 21.05.2020
273
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Россия может быть партнером в области контроля над вооружениями несмотря на нарушения подобных соглашений в прошлом, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Мы оптимисты и верим, что с ужесточением режима контроля можно ожидать, что Россия будет соблюдать будущие договоренности", - заявил Биллингсли в четверг в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute.
Самолет Boeing OC-135B
Вчера, 22:06
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Он повторил обвинения в адрес РФ в том, что она не соблюдала положения таких договоров как ДРСМД и Договора по открытому небу.
01920511
Обсудить 2
Выход США из Договора по открытому небуРоссияМаршалл БиллингслиДоговор по открытому небуСШАВ мире
Рекомендуем
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
США готовы обсуждать противоракетную оборону с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию в нарушении договоров по вооружениям
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу
Государственный секретарь США Майк Помпео
США назвали условие пересмотра выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео обвинил Россию в наведении оружия на инфраструктуру США и ЕС
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал выход США из Договора по открытому небу деструктивным
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Германия намерена переубедить США по выходу из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
Самолет Boeing OC-135B
В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу
Монеты номиналом один рубль
Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП России в 2020 году
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
Лента новостейМолния