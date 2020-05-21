В США допустили заключение новых договоров по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Россия может быть партнером в области контроля над вооружениями несмотря на нарушения подобных соглашений в прошлом, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Мы оптимисты и верим, что с ужесточением режима контроля можно ожидать, что Россия будет соблюдать будущие договоренности", - заявил Биллингсли в четверг в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute.
Он повторил обвинения в адрес РФ в том, что она не соблюдала положения таких договоров как ДРСМД и Договора по открытому небу.