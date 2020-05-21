Глава Алушты извинилась за слова о "сдохнувших собачках"

"Приношу свои извинения, потому что мы действительно много "воевали" в этом регионе за безопасность территории Зеленогорья (село в районе Большой Алушты. — Прим. ред.), и, может быть, не сдержала эмоции. Но я продолжаю удивляться, что многие СМИ раздувают из этого непонятно что. Когда у нас масса вопросов, интересные есть проблемные вопросы ", — сказала Огнева, отметив, что у нее самой две домашние собаки.