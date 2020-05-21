Глава Алушты извинилась за слова о "сдохнувших собачках"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за слова о собаках, принадлежавших нарушителям режима самоизоляции, и заявила, что сказанное связано с эмоциями.
Ранее каналы в Telegram опубликовали запись, на которой Огнева говорит о собаках нарушивших режим самоизоляции граждан: "Чтоб они сдохли, эти собачки".
"Приношу свои извинения, потому что мы действительно много "воевали" в этом регионе за безопасность территории Зеленогорья (село в районе Большой Алушты. — Прим. ред.), и, может быть, не сдержала эмоции. Но я продолжаю удивляться, что многие СМИ раздувают из этого непонятно что. Когда у нас масса вопросов, интересные есть проблемные вопросы ", — сказала Огнева, отметив, что у нее самой две домашние собаки.
Она добавила, что реакция связана с тем, что люди не воспринимают требования самоизоляции, которые введены в Крыму. В указанных районах на побережье в выходные наблюдается большое число людей, отметила Огнева.
За 20 мая в Крыму зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции. Сто восемьдесят один человек продолжает лечение, 126 выписаны, девять человек ранее скончались.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Республике Крым с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.