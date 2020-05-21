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2020-05-21T22:40
https://ria.ru/20200521/1571809964.html
Слуцкий назвал выход США из Договора по открытому небу деструктивным
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РИА Новости

Слуцкий назвал выход США из Договора по открытому небу деструктивным

22:40 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Решение США выйти из Договора по открытому небу деструктивно и угрожает системе военной безопасности в Европе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Выход США из Договора по открытому небу - деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на Европейском континенте. Это станет еще одним шагом американской администрации по разрушению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, вслед за развалом ДРСМД", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, в ситуации с Договором по открытому небу обвинения против РФ формируются по тем же лекалам.
"Голословные обвинения в адрес РФ (которых мы еще, кстати, не видели) в нарушении положений ДОН с одновременных отказом от урегулирования аналогичных претензий в собственную сторону. Еще раз хочу отметить, что Россия никогда не нарушала договор. Опять же – в отличие от США, которые просто замалчивают многочисленные проблемы с выполнением ДОН", - сказал Слуцкий
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