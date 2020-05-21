Слуцкий назвал выход США из Договора по открытому небу деструктивным

"Выход США из Договора по открытому небу - деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на Европейском континенте. Это станет еще одним шагом американской администрации по разрушению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, вслед за развалом ДРСМД", - сказал Слуцкий журналистам.