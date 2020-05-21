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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:45
https://ria.ru/20200521/1571809913.html
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571799523_0:254:3072:1982_1036x0_80_0_0_c041eb42f28e69e269f00acf3774452c.jpg
РИА Новости

Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

22:39 21.05.2020 (обновлено: 07:45 22.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений.
"После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — говорится в его блоге.

Запуск МФЦ

С 25 мая работу не в полном объеме возобновят МФЦ.
В столице запустят только 88 многофункциональных центров, которые находятся в наиболее густонаселенных районах. Посещать их можно будет только по предварительной записи, посетителей и сотрудников обяжут носить маски и перчатки.
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"Москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде", — сообщил Собянин.

Работа каршеринга

Аренда автомобилей также запустится с учетом некоторых ограничений. В частности, брать машину можно будет на срок не менее пяти дней.
"Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", — подчеркнул мэр.
В пресс-службах сервисов каршеринга рассказали РИА Новости, что готовы возобновить работу по новым правилам.
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"Мы будем тщательно мыть и дезинфицировать наши автомобили после каждой аренды, а также будут действовать тарифы длительной аренды. Для того, чтобы забронировать автомобиль, нужно ввести номер своего действующего рабочего пропуска в приложении", — отметили в "Яндекс.Драйве".
Аналогично высказались представители "Делимобиля".
"Тут важно, чтобы срок действия пропуска соответствовал и не был меньшим или разовым. Технически функция проверки цифровых пропусков нами уже разработана и прошла тестирование, в приложении она появится автоматически. Все, что касается дезинфекции и мойки, мы исполняли и до приостановки работы, и будем неукоснительно исполнять после возобновления", — сказали в пресс-службе компании.
Сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, в свою очередь, отметила, что до пандемии доля суточных аренд в портфеле сервиса составляла менее процента.
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"Но сейчас мы находимся в другой ситуации: существенная часть населения уехала из Москвы. Мы не понимаем, какое это окажет влияние на спрос", — сказала она.

Передвижение по городу

Передвигаться по столице теперь можно будет только с московскими пропусками. Разрешения, выданные другими регионами, действовать не будут.
Как отметил Собянин, гости столицы смогут получить код для поездок в городе уже сегодня.
Также мэр напомнил, что ношение масок и перчаток является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Это шутка такая с его стороны? Нам уже не до шуток.
21 мая, 22:58
Veretenniko Vladimir
6820003
МФЦ это очень важно.Спасибо боярин,здрав буде!
21 мая, 23:16
Gedeon Prime
25210105
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