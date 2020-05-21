Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений. Мэранонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений.

"После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — говорится в его блоге.

Запуск МФЦ

С 25 мая работу не в полном объеме возобновят МФЦ.

В столице запустят только 88 многофункциональных центров, которые находятся в наиболее густонаселенных районах. Посещать их можно будет только по предварительной записи, посетителей и сотрудников обяжут носить маски и перчатки.

"Москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде", — сообщил Собянин.

Работа каршеринга

Аренда автомобилей также запустится с учетом некоторых ограничений. В частности, брать машину можно будет на срок не менее пяти дней.

"Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", — подчеркнул мэр.

В пресс-службах сервисов каршеринга рассказали РИА Новости, что готовы возобновить работу по новым правилам.

"Мы будем тщательно мыть и дезинфицировать наши автомобили после каждой аренды, а также будут действовать тарифы длительной аренды. Для того, чтобы забронировать автомобиль, нужно ввести номер своего действующего рабочего пропуска в приложении", — отметили в "Яндекс.Драйве".

Аналогично высказались представители "Делимобиля".

"Тут важно, чтобы срок действия пропуска соответствовал и не был меньшим или разовым. Технически функция проверки цифровых пропусков нами уже разработана и прошла тестирование, в приложении она появится автоматически. Все, что касается дезинфекции и мойки, мы исполняли и до приостановки работы, и будем неукоснительно исполнять после возобновления", — сказали в пресс-службе компании.

Сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, в свою очередь, отметила, что до пандемии доля суточных аренд в портфеле сервиса составляла менее процента.

"Но сейчас мы находимся в другой ситуации: существенная часть населения уехала из Москвы . Мы не понимаем, какое это окажет влияние на спрос", — сказала она.

Передвижение по городу

Передвигаться по столице теперь можно будет только с московскими пропусками. Разрешения, выданные другими регионами, действовать не будут.

Как отметил Собянин, гости столицы смогут получить код для поездок в городе уже сегодня.

Также мэр напомнил, что ношение масок и перчаток является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.