Руденя: тверичан протестируют на антитела к COVID-19

"На следующей неделе ждем поступления первой партии – это порядка двух тысяч тестов, которые произведены на российском предприятии "Вектор", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире телеканала " Россия 24 " Тверь.

По его словам, тестирование позволит оценить масштабы распространения вируса, определить реальное число людей, перенёсших заболевание и обладающих иммунитетом.

"Для прохождения тестирования утверждены категории – это медицинские работники, граждане с внебольничной пневмонией и другие. Сегодня мы по объёмам тестирования поставили рекорд. За последние сутки протестировано более 2000 жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне", - сказал Руденя.

В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что в соответствии с порядком, определённым Главным санитарным врачом РФ, медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, должны проходить обследование на коронавирусную инфекцию еженедельно, а также сразу же при появлении симптомов респираторного заболевания. Речь идёт о сотрудниках инфекционных госпиталей, бригад скорой помощи, врачах и медперсонале учреждений, оказавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время более трети всех обследований на коронавирус на территории Верхневолжья приходится на медицинских работников — из 47 тысяч тестирований более 16 тысяч обследований проведены среди сотрудников лечебных организаций.