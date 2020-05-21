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Тверская область
2020-05-21T22:36
https://ria.ru/20200521/1571809871.html
Руденя: тверичан протестируют на антитела к COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571809827_0:78:2000:1203_1036x0_80_0_0_9ecb81693db987d820a76e1e833b3b11.jpg
РИА Новости

Руденя: тверичан протестируют на антитела к COVID-19

22:36 21.05.2020
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© Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской область Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь
Губернатор Тверской область Игорь Руденя в прямом эфире телеканала Россия 24 Тверь
© Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 мая - РИА новости. В Тверской области планируется провести тестирование жителей на антитела к коронавирусу, сообщил губернатор области Игорь Руденя
"На следующей неделе ждем поступления первой партии – это порядка двух тысяч тестов, которые произведены на российском предприятии "Вектор", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
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По его словам, тестирование позволит оценить масштабы распространения вируса, определить реальное число людей, перенёсших заболевание и обладающих иммунитетом.
"Для прохождения тестирования утверждены категории – это медицинские работники, граждане с внебольничной пневмонией и другие. Сегодня мы по объёмам тестирования поставили рекорд. За последние сутки протестировано более 2000 жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне", - сказал Руденя.
В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что в соответствии с порядком, определённым Главным санитарным врачом РФ, медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, должны проходить обследование на коронавирусную инфекцию еженедельно, а также сразу же при появлении симптомов респираторного заболевания. Речь идёт о сотрудниках инфекционных госпиталей, бригад скорой помощи, врачах и медперсонале учреждений, оказавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время более трети всех обследований на коронавирус на территории Верхневолжья приходится на медицинских работников — из 47 тысяч тестирований более 16 тысяч обследований проведены среди сотрудников лечебных организаций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Тверская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь РуденяТверская областьТверьОбщество
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