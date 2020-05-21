"Невидимое солнце": удивительная художница Маша

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Маша Подыниногина из Волгограда – художник. У девушки с рождения церебральный паралич, но инвалидность для нее не препятствие для творчества. Занятия искусством начинались как терапия, но постепенно стали главным делом в жизни Маши. Теперь она проводит выставки и продает продукцию с принтами своих рисунков.