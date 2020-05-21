2020-05-21T22:27
2020-05-21T22:27
https://ria.ru/20200521/1571809766.html
"Невидимое солнце": удивительная художница Маша
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Невидимое солнце": удивительная художница Маша
Маша Подыниногина из Волгограда – художник. У девушки с рождения церебральный паралич, но инвалидность для нее не препятствие для творчества. Занятия искусством начинались как терапия, но постепенно стали главным делом в жизни Маши. Теперь она проводит выставки и продает продукцию с принтами своих рисунков.
2020-05-21T22:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81423656&type=mp4
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"Невидимое солнце": удивительная художница Маша
Маша Подыниногина из Волгограда – художник. У девушки с рождения церебральный паралич, но инвалидность для нее не препятствие для творчества. Занятия искусством начинались как терапия, но постепенно стали главным делом в жизни Маши. Теперь она проводит выставки и продает продукцию с принтами своих рисунков.