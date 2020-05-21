Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T22:27
https://ria.ru/20200521/1571809766.html
"Невидимое солнце": удивительная художница Маша
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571809669_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_d39b8c1de2941e6c45d525053d9ae6d3.jpg
РИА Новости
"Невидимое солнце": удивительная художница Маша
Маша Подыниногина из Волгограда – художник. У девушки с рождения церебральный паралич, но инвалидность для нее не препятствие для творчества. Занятия искусством начинались как терапия, но постепенно стали главным делом в жизни Маши. Теперь она проводит выставки и продает продукцию с принтами своих рисунков.
2020-05-21T22:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81423656&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571809669_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_e2f8d1800f4f56e2a153bd125039791b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571809669_71:0:551:360_1200x0_80_0_0_9c20e8f14f1f70f881cb9f258d0415c0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571809669_131:0:491:360_1200x0_80_0_0_b7c97468e880fc24dcb8dca9ca0ad763.jpg
PT3M35S

"Невидимое солнце": удивительная художница Маша

22:27 21.05.2020
151
Маша Подыниногина из Волгограда – художник. У девушки с рождения церебральный паралич, но инвалидность для нее не препятствие для творчества. Занятия искусством начинались как терапия, но постепенно стали главным делом в жизни Маши. Теперь она проводит выставки и продает продукцию с принтами своих рисунков.
3320011
Рекомендуем
В Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
Руденя: в Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
В Сокольниках и Экспоцентре завершаются работы по строительству госпиталей
Завершающая стадия строительства госпиталей в Сокольниках и "Экспоцентре"
Кадры из Тверской области. Видео СК РФ
В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в школе-интернате
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Яна и Алексей Мурашовы
Ученые из Тверской области живут бок о бок с дикими животными
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции
Окрестности горы Эльбрус
Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь
Медсестра в Тульской областной больнице
Тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава Минздрава
Сейшелы
Юлия Савичева — о дочке, поклонниках и боязни летать на самолете
Медицинские работники
Жительницу Волгоградской области c COVID-19 заставили лечиться в больнице
Актер Сергей Глушко
"В отличие от бабушек и дедушек": Тарзан пожаловался на нехватку денег
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
В России отложат военный призыв для поступающих в вузы в этом году
В России отменили выпускные экзамены в девятых классах
В России отменили выпускные экзамены в девятых классах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
14:13В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
Лента новостейМолния