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2020-05-21T22:25
https://ria.ru/20200521/1571809707.html
Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу

22:25 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. У России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу, меры будут приниматься в соответствии с целями защиты нацбезопасности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя договор имеет многосторонний характер. Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности", - сказал Слуцкий журналистам
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Вчера, 19:51
Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуЛеонид СлуцкийДоговор по открытому небуГосдума РФСШАВ мире
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