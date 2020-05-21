Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. У России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу, меры будут приниматься в соответствии с целями защиты нацбезопасности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя договор имеет многосторонний характер. Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности", - сказал Слуцкий журналистам
Вчера, 19:51Договор по открытому небу