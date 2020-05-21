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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T22:15
https://ria.ru/20200521/1571809583.html
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду

22:15 21.05.2020
12119
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Ранее оперштаб сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у медицинского работника, который работает в детских садах №53 и №76 Великого Новгорода.
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"В детском саду №53 Великого Новгорода подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией у трех детей и трех работников. У всех болезнь протекает бессимптомно. Среди воспитанников и сотрудников детского сада №76 положительных результатов на ковид нет. На данный момент оба детских сада закрыты. В них уже проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.
Как отмечает оперштаб, дошкольные учреждения откроются через 14 дней в случае, если среди детей и работников больше не будет подтвержденных случаев заболевания.
"Вернуться в дошкольные учреждения дети и работники смогут только при наличии отрицательных анализов на коронавирус", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Великий НовгородОбщество
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