В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде , где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.

Ранее оперштаб сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у медицинского работника, который работает в детских садах №53 и №76 Великого Новгорода.

"В детском саду №53 Великого Новгорода подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией у трех детей и трех работников. У всех болезнь протекает бессимптомно. Среди воспитанников и сотрудников детского сада №76 положительных результатов на ковид нет. На данный момент оба детских сада закрыты. В них уже проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.

Как отмечает оперштаб, дошкольные учреждения откроются через 14 дней в случае, если среди детей и работников больше не будет подтвержденных случаев заболевания.

"Вернуться в дошкольные учреждения дети и работники смогут только при наличии отрицательных анализов на коронавирус", - говорится в сообщении.