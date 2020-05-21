Гайнутдин поздравил мусульман с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником официального принятия ислама Волжской Булгарией, пожелав им сохранить и передать будущим поколениям многовековое духовное и богословское наследие отечественных мусульманских ученых.

Двадцать первое мая отмечается как День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Закрепление ислама как государственной религии на территории этого приволжского государства (ханства) произошло 21 мая 922 года. Волжская Булгария считается учеными предшественницей современного Татарстана.

"Мусульмане в России являются коренными её жителями, а религия ислам - исторически одна из старейших религий, которая верно служит духовным стержнем в нашей стране. <...> Мы считаем своей обязанностью донести до следующих поколений то многовековое духовное и богословское наследие мусульманских ученых России и простых верующих, неуклонно следовавших по прямому пути", - говорится в обращении Гайнутдина, распространенном пресс-службой СМР.

Глава Совета муфтиев отметил, что это богословское наследие стало для мусульман "ориентиром и стремлением к счастливой жизни", и оно дано им "в поддержку духовного роста и самосовершенствования, на пути сбережения и развития традиций, культуры и нравственных устоев".