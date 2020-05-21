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Религия и мировоззрение
2020-05-21T22:03
https://ria.ru/20200521/1571809240.html
Вятский иерарх просит верующих не приезжать на Великорецкий крестный ход
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РИА Новости

Вятский иерарх просит верующих не приезжать на Великорецкий крестный ход

22:02 21.05.2020 (обновлено: 22:03 21.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВеликорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Митрополит Вятский и Слободской Марк призвал жителей московского региона не пытаться принять участие в ежегодном Великорецком крестном ходе в Кировской области в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, сообщили в Московской епархии.
Крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца традиционно проходит в июне. Это один из самых продолжительных, древних и многолюдных крестных ходов в России, который собирает десятки тысяч паломников со всей страны и ближнего зарубежья. В этом году принято решение его проводить без паломников.
"В связи с проводимыми противоэпидемическими мероприятиями, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в этом году Великорецкий крестный ход будет совершаться силами клириков Вятской митрополии. Просим вас рекомендовать клирикам и мирянам Московской епархии по возможности не принимать участие в Великорецком крестном ходе в 2020 году", - говорится в письме митрополита Марка на имя митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, распространенном епархией.
Обычно в ходе крестного хода паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа - село Великорецкое - и два дня обратно, ежедневно преодолевая более 30 километров пути.
Великорецкий крестный ход
16 мая, 23:41Религия и мировоззрение
Вятская епархия опубликовала расписание Великорецкого крестного хода
В этом году чудотворную икону будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением необходимых мер эпидемической безопасности.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКировская область
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