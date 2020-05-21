Вятский иерарх просит верующих не приезжать на Великорецкий крестный ход

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Митрополит Вятский и Слободской Марк призвал жителей московского региона не пытаться принять участие в ежегодном Великорецком крестном ходе в Кировской области в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, сообщили в Московской епархии.

Крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца традиционно проходит в июне. Это один из самых продолжительных, древних и многолюдных крестных ходов в России, который собирает десятки тысяч паломников со всей страны и ближнего зарубежья. В этом году принято решение его проводить без паломников.

"В связи с проводимыми противоэпидемическими мероприятиями, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в этом году Великорецкий крестный ход будет совершаться силами клириков Вятской митрополии. Просим вас рекомендовать клирикам и мирянам Московской епархии по возможности не принимать участие в Великорецком крестном ходе в 2020 году", - говорится в письме митрополита Марка на имя митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, распространенном епархией.

Обычно в ходе крестного хода паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа - село Великорецкое - и два дня обратно, ежедневно преодолевая более 30 километров пути.