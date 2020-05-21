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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-21T22:11
https://ria.ru/20200521/1571809219.html
ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391880_0:137:3036:1846_1036x0_80_0_0_429ee547b8d64bc53c3833a2d671b60a.jpg
РИА Новости

ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам

22:02 21.05.2020 (обновлено: 22:11 21.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат, установленный на Щелковском шоссе в Москве
Агитационный плакат, установленный на Щелковском шоссе в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЦИК России не прекращал подготовку к проведению голосования по поправкам в конституцию, поэтому потребовалось использование замороженных денег, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
"ЦИК продолжает подготовку к голосованию (по поправкам в конституцию). Вы наверное обратили внимание, мы не завершали (подготовку), шла информационная кампания, были приостановлены ряд действий в связи с указом (президента РФ)... В данный момент ЦИК России потребовалось продолжать подготовку к проведению (голосования) таким образом, чтобы в том числе разрешить реализацию средств", - сказала Гришина.
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Она пояснила, что ряд подготовительных мероприятий нужно проводить сейчас, чтобы "находиться в активном, так сказать, состоянии готовности, поэтому были разморожены средства".
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаПолитикаКонституция РФЦИК РФ
Популярные комментарии
Само голосование, профонация. Юридически все поправки уже приняты.
21 мая, 23:50
Арсений Новиков
2100127
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