Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T22:01
https://ria.ru/20200521/1571809178.html
Помпео обвинил Россию в нарушении договоров по вооружениям
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

Помпео обвинил Россию в нарушении договоров по вооружениям

22:01 21.05.2020
824
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не останутся в договорах по вооружениям, если их будет нарушать РФ.
Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о намерении о выходе из Договора по открытому небу, но между США и РФ остается еще основополагающий договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Вчера, 09:17
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
"Россия — единственная, кто несет ответственность за эти события и за продолжающееся размывание архитектуры контроля над вооружениями. Мы по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который продвигает безопасность США, союзников и партнеров, является верифицируемым и реализуемым, и включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязанностям", - говорится в заявлении Помпео.
"Но мы не можем оставаться в соглашениях по контролю над вооружениями, которые другая сторона нарушает и которые активно используются не для поддержки, а для подрыва международного мира и безопасности", - заявил Помпео.
Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении международных договоров.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 19:56
ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
452001136
Обсудить 5
Выход США из Договора по открытому небуРоссияМайк ПомпеоДоговор СНВ-3Договор по открытому небуСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео обвинил Россию в наведении оружия на инфраструктуру США и ЕС
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
США готовы обсуждать противоракетную оборону с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео
США назвали условие пересмотра выхода из Договора по открытому небу
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
В США допустили заключение новых договоров по контролю над вооружениями
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Самолет Boeing OC-135B
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Германия намерена переубедить США по выходу из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
14:13В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
Лента новостейМолния