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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T21:56
https://ria.ru/20200521/1571809132.html
Мурашко объяснил необходимость реабилитации после коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397970_0:43:3280:1889_1036x0_80_0_0_8f157b8259d1115910ea31345ea37e43.jpg
РИА Новости

Мурашко объяснил необходимость реабилитации после коронавируса

21:56 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, обязательно нужно проходить реабилитацию, чтобы восстановить работу легких, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же оставляет определенный отпечаток, оно сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани и в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы и, конечно же, в таких ситуациях есть и комплекс мероприятий, которые позволяет восстановить работоспособность, востановить функции легких в полном объеме", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
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Он отметил, что в России низкая смертность от коронавируса, так как был временной промежуток, чтобы подготовиться к эпидемии, кроме того, в России есть система ОМС, которая покрывает медицинские расходы для каждого жителя страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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