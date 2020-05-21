Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T21:51
https://ria.ru/20200521/1571809065.html
Помпео обвинил Россию в наведении оружия на инфраструктуру США и ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564142526_0:62:2998:1748_1036x0_80_0_0_2a7d44e39d5a37da3d65bee4ca685f3f.jpg
РИА Новости

Помпео обвинил Россию в наведении оружия на инфраструктуру США и ЕС

21:51 21.05.2020
4301
© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в использовании Договора по открытому небу (ДОН) для наведения своего оружия на инфраструктуру США и ЕС.
"Москва все больше использует "Открытое небо" как инструмент для военного принуждения. Москва, как представляется, использует фотографии по договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения. Таким образом, Россия, вместо того, чтобы использовать Договор по открытому небу как механизм улучшения доверия и уверенности путем военной транспарентности, превратила договор в оружие, сделав его инструментом запугивания и угроз", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Вчера, 18:26
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.
418311935
Обсудить 11
Выход США из Договора по открытому небуРоссияМайк ПомпеоДоговор по открытому небуЕвросоюзСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Про спутники Помпео не в курсе. Наверное, у США спутников обнаружения нет.
21 мая, 22:10
Андрей Романов
30280000
Ему про спутники еще не рассказали... А наведение он чувствует, когда холодок проползает по спине и останавливается на копчике...
21 мая, 22:17
YSYar S
2530000
Рекомендуем
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу
Самолет Boeing OC-135B
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Государственный секретарь США Майк Помпео
США назвали условие пересмотра выхода из Договора по открытому небу
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию в нарушении договоров по вооружениям
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
США готовы обсуждать противоракетную оборону с Россией
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
14:13В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
Лента новостейМолния