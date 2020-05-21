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2020-05-21T21:47
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Россия ждет от США разъяснений ситуации с Договором по открытому небу
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РИА Новости

Россия ждет от США разъяснений ситуации с Договором по открытому небу

21:47 21.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия ждет разъяснений от США в связи с заявлениями о выходе из Договора по открытому небу, чтобы сформировать отношение к их позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кроме публичной полемики, кроме публичных заявлений есть обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров. Есть механизмы их реализации, а именно есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях. И есть еще и дипломатические каналы, по которым мы ждем соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции. Это делается в общем-то дипломатами рутинно, обычно, и я думаю, что после этого мы сформируем свой подход", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияМария ЗахароваДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасностьВ мире
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