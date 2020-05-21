Россия ждет от США разъяснений ситуации с Договором по открытому небу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия ждет разъяснений от США в связи с заявлениями о выходе из Договора по открытому небу, чтобы сформировать отношение к их позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кроме публичной полемики, кроме публичных заявлений есть обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров. Есть механизмы их реализации, а именно есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях. И есть еще и дипломатические каналы, по которым мы ждем соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции. Это делается в общем-то дипломатами рутинно, обычно, и я думаю, что после этого мы сформируем свой подход", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.