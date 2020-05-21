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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-21T21:42
https://ria.ru/20200521/1571808907.html
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942820_70:347:2482:1704_1036x0_80_0_0_43e6763c207c8b5dc988ecc8ba1acf17.jpg
РИА Новости

В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро

21:42 21.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что правоохранители задержали в общей сложности 66 человек, причастных к событиям 3 мая, когда силы местной самообороны частично уничтожили группу наемников, пытавшихся проникнуть в страну по морю.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили в штате Ла-Гуайра морское вторжение боевиков на быстроходных катерах со стороны Колумбии, восемь нападавших были убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
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"В настоящий момент арестованы и находятся под властью правосудия 66 человек, причастных к этим событиям. Выдано 99 ордеров на арест, из которых 63 еще находятся в процессе исполнения. Напомню, что многие из этих людей находятся за пределами страны между Колумбией и Соединенными Штатами Америки", - сказал генпрокурор в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.
Генпрокурор добавил, что в ходе 11 проведенных допросов была установлена организация, которая отвечала за финансирование материально-технического снабжения, питания и аренды учебных лагерей для наемников - это венесуэльский фонд Futuro Presente, в отношении сотрудников которого также будут выданы ордера на арест.
Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес ранее раскрыл детали 41-страничного соглашения с ЧВК Silvercorp, которое, по его словам, с венесуэльской стороны подписали лидер оппозиции Хуан Гуаидо и два объявленных в международный розыск политика - оппозиционный депутат Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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