В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро

"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле

"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле

Генпрокурор добавил, что в ходе 11 проведенных допросов была установлена организация, которая отвечала за финансирование материально-технического снабжения, питания и аренды учебных лагерей для наемников - это венесуэльский фонд Futuro Presente, в отношении сотрудников которого также будут выданы ордера на арест.