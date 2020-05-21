Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фактически к 15 мая все стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 были выплачены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло", - заявил он в интервью каналу "Россия 1".
Он отметил, что на этот ресурс поступило около 10 тысяч обращений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.