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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T21:19
https://ria.ru/20200521/1571808528.html
Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19

21:19 21.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фактически к 15 мая все стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 были выплачены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло", - заявил он в интервью каналу "Россия 1".
Он отметил, что на этот ресурс поступило около 10 тысяч обращений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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